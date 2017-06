164 concerts per combatre la calor

Prohibit quedar-se a casa. Si el 8 de juliol no saben què fer, tenen una dotzena de concerts a punt per assaborir. Si una setmana després se'ls espatllen els plans, els esperen una desena més de propostes per gaudir de l'estiu. Cada cap de setmana, i no pas pocs dies laborables -o festius, segons la sort de cadascú- hi ha un munt d'actuacions de gèneres diversos. De la clàssica al rock-and-roll, del gòspel i el jazz a les versions dels èxits de les últimes dècades. Arreu de la geografia de la Catalunya Central, un grapat de cicles i festivals vetllen perquè ningú es quedi orfe de música. Avui, Regió7 els ofereix fins a 164 concerts. No hi ha excusa per no deixar-se caure en algun.

Barcelona i la Costa Brava acaparen l'atenció mediàtica cada estiu pels seus certàmens, alguns dels quals tan dotats econòmicament que es permeten contractar grans figures mundials. Però les terres d'interior també saben jugar les seves cartes, i aquest estiu es podrà sentir a casa nostra la veu de soprano de la gran Ainhoa Arteta, el saxo de Llibert Fortuny, l'homenatge a Verdaguer d'Obeses, el clam poètic de Bikimel, el darrer disc de Gossos, els himnes de Sopa de Cabra, l'energia de Big Mama, els cants de resistència de Marina Rossell, la festa de Los Manolos, el tribut a Enric Granados de Daniel Ligorio i les paraules d'amor de Mireia Pintó. La relació és llarga i de qualitat.

El llistat inclou cites amb un llarg bagatge com el Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, el Francesc Viñas de Moià i les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, propostes temàtiques amb un notable ressò com el Campus Gospel de Rajadell i l'Acadèmia Internacional del Solsonès, novetats com el cicle de concerts al castell de Sallent i un projecte tan ambiciós com el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que només a les comarques centrals suma prop d'una trentena de concerts. La diversitat està assegurada.

Els amants de la música han vist com, al llarg dels anys, algunes propostes han perseverat i resistit la crisi i unes altres han caigut pel camí. També n'hi ha que s'han reorientat, com l'emblemàtic Festival de Llívia, que ara ha pres el nom de la comarca al títol i se celebra també a Puigcerdà. La consulta atenta de la llista també permet descobrir com Igualada combat la calor amb música (Estival de Jazz, Festival Anòlia) a diferència d'una Manresa molt activa durant l'any lectiu i abandonada a la seva sort durant l'estiu. I encomiable és el cas del Moianès, on l'entitat Joventuts Musicals no tan sols manté dempeus el Festival Viñas, sinó que també n'ha creat de nous els darrers anys, com El Moianès Sona i el Festival a Granera, que uneixen patrimoni i gastronomia al fet musical.

Passin, mirin i trïin. Són 164 i podrien ser uns quants més perquè algun festival encara no ha fet pública la seva programació. Però des d'avui i fins a la Diada, l'agenda és exhaustiva. En tots els gèneres i arreu del territori. De la Cerdanya al Baix Llobregat Nord, del Solsonès a Montserrat. Que comenci l'espectacle.