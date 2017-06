Arrenca el Campus Gospel Rajadell

Per donar la benvinguda als campusins que ja van arribar ahir a la nit, uns 60 en total, es va fer un sopar i una Open Session a la mateixa Plaça de l´esglèsia de Rajadell, amb Bazil Meade, Carla Jane i Ramon Escalé, que es van alternar al piano, mentre els campusins improvitzant, començaven a escalfar motors per al que seran tres dies de convivència al voltant de la música Gospel. Una activitat que es va fer per primera vegada l'any passat i que a causa del seu èxit, enguany s'ha decidit repetir.

Bazil Meade i Carla Jane, van arribar ahir al vespre a l´aeroport del Prat, provinents de Regne Unit, on els esperava una respresentació dels Esclat Gospel Singers per donar-los la benvinguda. El reverend Bazil Meade, és un dels majors exponents de la música gospel contemporània a Europa. Tot i ser la tercera vegada que visita Rajadell, ens manifesta que "Aquest campus és una experiència és única. Al Regne Unit el gospel es canta a les Esglèsies, però no ha vist mai allà un campus on s´apleguin cantants de gospel provinents de tants llocs dieferents, moguts per la seva passió per aquest tipus de música"

Avui a les 10h del matí ha començat el primer taller a càrrec del mateix Bazil Meade i aquesta tarda serà el torn d´una altra de les veus de la música gospel contemporània que està colpejant amb força, Carla Jane Ellignton. Després de la jornada de tallers, els Campusins tindràn l'oportunitat d'interncanviar els seus coneixements amb una altra de les novetats d'aquesta edició: l'espai Show your Gospel. En el Campus hi participen força grups i cors amateurs, en aquest espai podran mostrar als altres campusins el seu repertori i nodrir-se de les experiències de la resta de participants.

A les 22.00h tindrà lloc el primer concert d'aquesta edició del Campus. Els Esclat Gospel Singers apujaran el teló de l'escenari amb la presentació del seu DVD "From the heart of Africa". Un disc enregistrat en directe al Kursaal la passada tardor en què, el cor manresà repassa músiques i sons africans que el mateix director del cor, Ramon Escalé va descobrir durant un viatge a l'Àfrica el 2015. Els Esclat estaran acompanyats sobre l'escenari per la Barcelona Big Latin Band i el cor infantil dels Esclat Gospel Singer Juniors.

La tecnologia també arriba al Campus. Com a novetat aquest any, s´ha creat una app per a dispositius Android que permetrà realitzar el control d´accès dels campusins als àpats, i es podrà fer la comanda de creps des dels seients, durant els concerts, per no haver de fer cues.