Regió7 supera els 20.000 seguidors a Facebook, on és líder

Ja són més de 20.000 les persones que segueixen dia a dia l'actualitat de la Catalunya Central a través del perfil de Facebook de Regió7, un espai que s'ha consolidat com el líder informatiu de les nostres comarques en aquesta xarxa social.

Regió7 ofereix diàriament a www.facebook.com/diariregio7/ una trentena de notícies d'actualitat local, combinades amb informacions d'última hora, serveis i articles d'interès general. A més, el lector també pot accedir a vídeos inèdits i retransmissions en directe, com la de l'incendi de Sant Fruitós de Bages del 22 de juny, que ja acumula més de 30.000 visualitzacions.

Per sexe, el 60 per cent dels seguidors del perfil de Regió7 a Facebook són dones, pel 40 per cent d'homes. I per edats, predomina el grup de dones de 35 a 44 anys, seguit del de dones de 25 a 34 anys. Destaca també que són igualment les dones de 35 a 54 anys les que més comenten i comparteixen els continguts publicats. Amb tot, són els joves de 25 a 34 anys el grup de lectors que més ha augmentat els darrers mesos.