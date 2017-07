JOHN CARNEY CHARLIE MAG MAG LARI

«No s'ha de tenir por de crear. Però primer s'ha de pensar bé. Sempre és millor trigar-hi més temps que precipitar-se a l'escenari».

«Els trucs no són el més important. La situació, l'escena i els moviments tenen un paper molt transcendental per fer que la màgia sigui grandiosa».

«S'ha de ser molt natural i observar-se a un mateix i als altres. No per conèixer molts trucs seràs millor mag».

«No vulguis ser mag per tenir diners o fama; ho has de ser per la màgia».

«Tenia 18 anys i ja feia espectacles de màgia. Em vaig equivocar molt, és cert, però també sé que em va servir per arribar on sóc ara».

«El número ha d'anar evolucionant, ha d'estar viu, no es pot estancar. No és un llibre que acabes i ja està. Sempre pots polir, millorar i aconseguir fer avançar el truc o una part de l'espectacle».

«Has de fer la màgia que t'agradi, no la que volen que facis altres persones. Has de pensar en tu mateix, perquè ets tu el que fas la màgia. I això és el que importa».

«Costa tenir molta confiança, sobretot quan comences. Però hi has de creure i apostar per allò que t'agrada fer».