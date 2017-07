Josep Cots valora que es guardoni cada cop més l'obra publicada

? L'Ateneu Barcelonès va crear un notable rebombori dies enrera quan va atorgar el 46è Premi Crexells al mallorquí Joan Buades per una obra autopublicada amb micromecenatge. Com a editor, el manresà Josep Cots no va voler entrar ahir a valorar aquesta decisió i va reconèixer que Edicions de 1984 va ser una de les quinze editorials que havien refusat el text finalment guardonat. En canvi, Cots va lloar que cada cop hi hagi més premis a obra publicada i que «quan es reconegui un text inèdit sigui com un estímul a la creació i no una operació comercial per dur la gent a l'hort». L'entitat que el concedeix és el Gremi de Llibreters, que presideix el manresà Antoni Daura.