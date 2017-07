L'essència de Jo Jet i Maria Ribot

Jo Jet i Maria Ribot van inaugurar aquesta setmana al barri de les Escodines de Manresa la seva segona gira de terrats, que enguany ha agafat embranzida i passa de 6 a 12 concerts. Pels vols d'1/4 de 8 de la tarda, una vintena de persones, algunes de les quals cantaven versos aïllats del duet, s'esperaven davant de l'habitatge 18-20 del car-rer vell de Santa Clara. Formaven una cua al mig de la via mentre una dona amb una tauleta tàctil anava confirmant que les invitacions per entrar eren les correctes.

El terrat on es va dur a terme l'actuació és un dels espais més privilegiats de Manresa. Sense exagerar. Com a teló de fons, hi havia unes vistes esplèndides a Montserrat; a la dreta, la majestuosa Seu amb el Collbaix de fons; i a l'esquerra, la façana modernista del convent de Santa Clara. Un lloc ideal per badar durant hores i hores i per seure despreocupat i sentir com la música omplia aquest racó privat de la capital del Bages.

Un centenar de persones van ocupar aquest espai per presenciar el concert. Els espectadors s'asseien on podien: a terra, a les cadires col·locades delimitant les parcel·les d'hort, o es recolzaven en un mur de poca alçada. «Abans de començar ja és un èxit», va comentar un home a Ribot. La santfruitosenca va respondre amb una veu serena i una mitja rialla, «és una pressió bona».

Jo Jet i Maria Ribot van oferir un repertori on van imperar principalment temes del seu darrer disc, Lliure o descansar (2016), com Saber i no entendre, La dolça por, i Pit-roig, i temes referencials del duet com Dóna'm l'alegria d'anar a dormir trist i Ara és demà, un poema musicat de Martí i Pol.

Les dues veus, acompanyades només per la guitarra de Jet, van saber crear un clima íntim, en un ambient carregat de màgia, on les cançons es van convertir en reflexions a cau d'orella.

Els bagencs van fer evident al llarg de tot el concert l'idil·li musical que mantenen sobre l'escenari. Van connectar amb el públic i el van fer partícip de les reflexions que plantegen els seus temes. Amb Lliure o descansar, cançó que dóna nom al disc, van encarar el final de l'actuació. Amb aquest tema van buscar que els espectadors topessin amb el dilema que planteja la cançó: escollir seguir el camí marcat o millor construir-ne un de nou.