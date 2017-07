El Nomad Festival s'anima a la nit després d'una arrencada fluixa

Va arrencar a les 5 de la tarda, però fins a la nit no es va començar a omplir. La pluja que va caure ahir a la tarda a Manresa va dissuadir moltes famílies d'anar fins al parc de la Seu, on aquest cap de setmana se celebra el Nomad Festival, un esdeveniment que combina gastronomia, música i activitats per al públic familiar. Però a l'hora de sopar es va començar a omplir, i les taules que hi havia instal·lades estaven gairebé totes plenes.

«Hem començat molt fluixos, i a la tarda hi havia molt poca gent, però al final ho hem remuntat i hem aconseguit portar en aquest punt de la ciutat un ambient festiu amb nombroses persones que no s'han volgut perdre el que fèiem», explicava ahir a la nit el promotor del Nomad Festival, David Nicolás. A l'hora de tancar l'edició, estava punt d'actuar el grup Mala Vida, que versiona cançons clàssiques del pop espanyol.

A la tarda es respirava cert desànim entre els organitzadors i els que venien menjar a les food trucks, perquè hi havia poques persones, i només havia algunes famílies participant en els tallers adreçats als nens. A més, divendres -el primer dia del festival-, la participació també va ser baixa i poques persones van assistir al concert de la nit.

El Nomad Festival clou avui amb un espectacle infantil a les 7 de la tarda i una flash mob a les 9 del vespre.