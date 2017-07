Una proposta grisa que només salva chastain

LA CASA DE LA ESPERANZA

? Estats Units, 2017. 124 min. Drama. Direcció: Niki Caro. Intèrprets: Jessica Chastain (Antonina Zabinski), Daniel Brühl (Lutz Heck), Johan Heldenbergh (Jan Zabinski), Iddo Goldberg (Maurycy Fraenkel), Shira Haas (Urszula), Michael McElhatton (Jerzyk), Efrat Dor (Magda Gross) i Anna Rust (The Zebra Woman). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Multicinemes Abrera

La grandesa humana no ha desaparegut mai, sortosament, ni en les èpoques més tenebroses. I el cinema ens ha recordat sovint la supervivència del nostre esperit en els moments històrics més foscos i aterridors. La casa de la esperanza assumeix obertament els paràmetres d'un cinema edificant que reivindica els valors humanistes i ens apropa a alguns dels episodis més esfereïdors del segle XX. El film reconstrueix un cas verídic i força desconegut al nostre país. Antonina i Jan Zabinski eren els responsables del zoo de Varsòvia quan aquesta ciutat va ser ocupada per l'exèrcit alemany durant la Segona Guerra Mundial. Aquest matrimoni no només va seguir cuidant els animals, sinó que va utilitzar la seva privilegiada situació per salvar nombrosos jueus de la deportació i de la mort segura.

L'interès humanista i didàctic de La casa de la esperanza és indubtable. Però és igualment innegable la seva feble cal·ligrafia visual i la desmaiada narració dramàtica. Les intencions de la cinta són molt lloables, però insuficients perquè ens pugui atrapar un relat més que encotillat. Ens trobem novament (i en van...) amb una cinta que desaprofita miserablement una història real (una aproximació diferent a l'Holocaust) amb un potencial dramàtic i reflexió més que remarcable. Jessica Chastain ( El árbol de la vida, L a noche más oscura, Miss Julie), una de les actrius més superbes, completes i camaleòniques de la seva generació, s'alça com la reina indiscutible de la funció. La seva excel·lent composició apareix com la nota més atractiva d'una proposta irremeiablement grisa, dirigida per una realitzadora, Niki Caro, que fa quinze anys va sobresortir amb el drama Whale River. Una veritable llàstima.