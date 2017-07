Castellbell i el Vilar renova el seu festival de cant coral per donar-li més projecció i qualitat

El Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, que enguany arriba a la seva 38a edició, ha posat la primera pedra per modernitzar-lo i donar-li una nova projecció. El primer canvi visible és l'avançament en el calendari, que passarà de celebrar-se al setembre a fer-ho a finals de juliol (25, 27 i 28). A més, la Capella de Música Burés –l'entitat organitzadora- ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar per tenir més suport econòmic, així com per obrir els espais de l'antiga colònia industrial Burés a la resta d'entitats de la ciutat. En concret, enguany el certamen comptarà amb les actuacions dels grups Raffles Singers, de Singapur; Vocal Art Ensemble, de Suècia; i Camerata Singers University of Pretoria, de Sud-Àfrica. Els organitzadors consideren que es tracta de l'edició amb més qualitat artística, ja que les tres formacions han estat seleccionades per actuar al Simposi Internacional de Cant Coral que se celebrarà a Barcelona a finals de juliol.