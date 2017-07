«Vinc perquè es crea un sentiment especial»

El Campus Gospel Rajadell ha consolidat les noves propostes que ha incorporat aquest any. Una mostra d'això és l'èxit que ahir al matí va tenir el Sunday Service, amb el qual els participants al campus van poder viure la profunda espiritualitat que comporta un ofici religiós sota el guiatge de Bazil Meade i Carla Ellington. Mentrestant, els participants més joves assajaven per al concert que van oferir a continuació.

El director del campus, Ramon Escalé, destacava l'èxit de les noves propostes d'aquesta edició, així com que, un cop més, amb 125 participants, s'havien omplert totes les places. En aquest sentit, recalcava que, novament, la gent «ha vingut amb molt bona predisposició i s'ha creat un clima molt especial».

I un exemple que el campus es viu d'una forma singular el posava Anna París: «Vinc aquí perquè tens un sentiment especial, d'un abans i un després. Tot és molt intens i canvien coses». L'olotina Pilar Aumatell, que enguany repetia per tercer cop, afirmava que «m'agrada molt venir. Cada any em guardo uns dies per poder ser aquí», i afegia que a part dels diferents tallers «m'encanta l'ambient que es crea a tot el campus». També era el cas de les germanes Olga i Marta Munté, que confessaven que «el campus també són sentiments. Aquí hem plorat, hem rigut, hem après i fins i tot hem cantat». Ahir al migdia, les dues germanes feien tertúlia amb la basca Nayade Ahumada, que mostrava sorpresa per haver-s'hi trobat «una gent increïble i molta germanor». Pel que fa a les activitats, destacava el taller impartit per Celeste Alías, que qualificava de «brutal», perquè «he descobert el que podem arribar a fer sense ni adonar-nos-en».

I cantar gòspel (a Rajadell) és una bona manera per fer amigues. És el cas de Carolina Tomàs, Àngels Bernades, Sílvia Pérez, Sílvia Quílez, Pilar Aumatell i Montse Viñolas, totes de diferents indrets d'arreu de Catalunya i que després d'haver coincidit a Rajadell i en altres trobades de gòspel pel territori, ara, de tant en tant es reuneixen per cantar totes juntes. De la trobada de Rajadell, aquestes amigues en destaquen que «hi ha molta positivitat» i que «és un molt bon lloc per recarregar energies per tot l'any».