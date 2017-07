Castellbell i el Vilar es prepara perquè el festival de cant coral faci un salt endavant

A Castellbell i el Vilar s'està tramant una petita gran revolució. La localitat bagenca acollirà, l'última setmana de juliol, la 38a edició del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre. Una cita a la qual concorreran tres formacions vingudes des de tres continents i que significarà, alhora, el punt i a part d'un certamen que es vol reinventar per convertir-se en un referent del gènere. Un canvi en marxa per al qual l'Ajuntament i la Capella de Música Burés compten amb l'assessorament del musicòleg manresà Oriol Pérez.

El primer pas de la nova etapa ha estat la signatura d'un conveni entre l'administració local i l'entitat amfitriona mitjançant el qual l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses que genera el manteniment del patrimoni que atresora la coral de la Colònia Burés. En contrapartida, la Capella posa els seus espais –entre els quals el teatre de 380 butaques que acull el festival i el local social– a disposició d'altres col·lectius de la localitat.

El certamen, que se celebrarà del 25 al 28 de juliol, es beneficiarà de la coincidència amb el Simposi Mundial de Música Coral que tindrà lloc del 22 al 29 a Barcelona. Els organitzadors del Catalunya Centre, que enguany disposa d'un pressupost de 10.000 euros, han pogut reclamar la presència de tres cors participants i, d'aquesta manera, actuaran a Castellbell sengles grups procedents de Singapur, Suècia i Sudàfrica. El cor infantil local La Formiga actuarà el mateix dia que el Raffles Singers del país asiàtic, i en el concert de la Camerata de la Universitat de Pretòria també hi intervindran la Capella de Música Burés i la Coral de Salelles, que interpretaran diversos temes plegades. Els preus de les entrades i els abonaments es poden consultar al nou web www.festivalcantcoralcentre.cat.



Moment de replantejar-ho tot

L'alcaldessa Montserrat Badia va expressar ahir la voluntat del consistori i de la Capella, fundada el 1914, de revitalitzar el festival i fer un salt cap endavant. El president de l'entitat, Miquel Palau, va reconèixer que, en els darrers anys, s'ha muntat «a empentes i rodolons». Per la seva part, Oriol Pérez va afirmar que «de cara al 2018, Castellbell té una oportunitat d'or perquè gaudeix d'un patrimoni paisatgístic excepcional, com el mirador de Montserrat, i arquitectònic que inclou mostres de romànic i modernisme. Cal posicionar el festival a l'alçada dels que es fan en l'àmbit internacional».

Badia va afegir que «volem que el festival sigui la culminació de tot un seguit d'actes que se celebrin al llarg de l'any» i va parlar «d'ambició sana» per referir-se a la nova etapa. Un punt i a part en la història del Catalunya Centre que obligarà a replantejar-ho tot, des d'augmentar el número de participants i actuacions fins al mateix nom, que Castellbell i el Vilar i Puig-reig comparteixen, amb bona entesa, des del 1980.