MTM reuneix un miler d'espectadors als Carlins amb «La Família Addams» i «Avenue Q

Un miler d'espectadors han vist, durant el cap de setmana de l'1 i 2 de juliol de 2017, dues produccions de Manresa Teatre Musical (MTM): La Família Addams, a càrrec del grup de joves de l'escola, i Avenue Q, a càrrec del d'adults. La sala Els Carlins de Manresa ha acollit tres funcions d'aquests espectacles, dues del primer i una del segon.

La Família Addams és una versió de la pel·lícula del mateix títol que explica les aventures d'un clan gòtic, sinistre i gens convencional que s'esforça per mostrar-se normal en rebre la visita dels pares del xicot de la filla. Un total de 20 alumnes del grup de joves de Manresa Teatre Musical van posar en escena un guió adaptat per Sílvia Santamaria, amb cançons traduïdes per Jordi Gener. L'espectacle va ser dirigit pel mateix Jordi Gener i amb direcció coreogràfica de Sònia Catot i Pablo Testa Grosbaum i direcció vocal d'Elisabet Paulet.

Per altra banda, Avenue Q explica la vida quotidiana dels veïns d'aquest carrer humil de Nova York, amb clau d'humor i un fort component de crítica social. 12 alumnes del grup d'adults de l'escola van pujar a l'escenari d'Els Carlins per representar el guió adaptat per Jordi Gener Temes i convidar el públic a reflexionar i riure sobre temes com el racisme, l'homosexualitat, l'atur o l'èxit social. El muntatge va comptar amb la direcció coreogràfica de Pablo Testa Grosbaum i la direcció vocal d'Elisabet Paulet.