El preludi del tercer Al Ras, petit festival serà un concert de John Davis & The Cicadas

Impulsat per Gerard Vilardaga, Iris Hinojosa, Konvent i La Font del Balç, dissabte torna Al Ras, petit festival, una cita cultural amb instal·lacions artístiques, poesia, teatre i música sense endollar que se celebra enmig de la natura, en un lloc sense desvetllar, al terme municipal d'Avià. En aquesta tercera edició participaran Tràfec Teatre, la pintora berguedana Marta Parera, el músic basc Javier Olaizola, la companyia de teatre barcelonina Sucessos Efímers, l'actor empordanès Álvaro Prats, el músic Pablo Selnik i el potea Jordi Vallverdú. Tots ells estrenaran propostes creades expressament per al festival.

El punt de trobada per a tothom qui vulgui participar Al Ras, petit festival, que juga amb la idea de posar en valor el binomi natura-cultura, serà dissabte, a les 7 de la tarda, a la Font del Balç. Des d'allà, a peu, se sortirà fins a l'espai on se celebrarà el certamen.



El Kovent per obrir i tancar

La inauguració del festival, però, tindrà lloc divendres 7 de juliol, a les 23.30 h, al Konvent, amb l'actuació del músic novaiorquès John Davis, conegut, juntament amb Lou Barlow, per fundar el grup Dinosaur Jr., Sebadoh i la banda The Folk Implosion, amb la qual van signar temes de bandes sonores de pel·lícules com Kids o American Beauty. Davis torna als escenaris amb el grup The Cicadas, format pel productor Scoot Solter, per presentar el disc El Pulpo, que es publicarà el setembre amb Arbouse Recordings. John David & The Cicadas actuen amb el quartet barceloní Seward, un col·lectiu d'acció sonora, cançó lliure i performance, que a final d'any publicaran el seu cinquè àlbum We Prefer To, gravat a Texas i produït per Solter. El festival es clourà dissabte, també al Konvent, a mitjanit, amb Las Taradas, una orquestra argentina formada íntegrament per dones amb un repertori especialitzat en boleros, swing i música de ball. El preu dels concerts és de 5 euros.