La Mediterrània posa a la venda més de 10.000 entrades de 29 espectacles

Unes hores abans que es fes públic que Lluís Puig, fins ahir director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat, l'organisme del qual depèn la Mediterrània, fos escollit nou titular de la conselleria de Cultura, la fira manresana escenificava amb cinc cares conegudes de la societat civil de la comarca el compte enrere d'un certamen que a l'octubre complirà dues dècades. L'escenari eren les taquilles del Kursaal perquè, des d'ahir, ja es poden adquirir les més de 10.000 entrades dels, fins ara, 29 espectacles de pagament d'aquesta edició.

La programació, a la qual li falten encara alguns noms, s'ampliava ahir amb 37 nous espectacles: poetes com Enric Casasses i Josep Pedrals, companyies com Circ Pànic, entitats com la Unió Musical del Bages o els Tirallongues de Manresa, la banda de rock àrab Temenik Electric, l'itinerant Tuff! dels escatològics Engruna Teatre o la rumba dels gitanos catalans Muchacho y los sobrinos, que tancaran la fira. Els 62 espectacles (33 d'arts escèniques i patrimoni i 29 de músiques del món i folk) ja confirmats es poden consultar a través de www.regió7.cat o a la web de la fira. El passat mes de juny, la Mediterrània va presentar els caps de cartell, amb la cantant de fado Misia o Mazoni.

David Ibáñez, director artístic de la Mediterrània, Lídia Hinojo, gerent de la fira, i Anna Crespo, regidora de Cultura, encapçalaven la comitiva formadada pel cuiner David Garcia; el director esportiu del Bàsquet Manresa, Román Montañez, la dissenyadora de moda Míriam Ponsa, l'empresari Fèlix Salido, i la nova directora de Càritas, Fina Farrés, que va adquirir les primeres entrades i van rebre un planter d'olivera (imatge superior) com a regal. Un gest «simbòlic», va subratllar Hinojo, per a una fira que celebra vint anys amb «molt de camí per cór rer i per crèixer» i que enguany tindrà, en l'aspecte musical, «un accent internacional», explicava Ibáñez, sense oblidar els joves autors catalans que treballen amb la tradició i que obriran la fira.