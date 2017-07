Onze llibres on reflexiona sobre la cultura i la filosofia

? Joaquim Sala és doctor en filosofia. El 1993 va ser guardonat amb el IV Premi d'Assaig Joaquim Xirau, que atorga l'Ateneu Barcelonès, amb l'obra «El mite de l'expulsió del Paradís». El berguedà, nascut a Centelles, ha escrit onze llibres, entre els quals, «Mil camins» (2016), «El surf d'un món convuls» (2009), «Col·loquis amb la vida» (2010) i «L'eix del Mal: de Déu a la humanitat» (2003). Els darrers anys ha participat en xerrades com a conferenciant on ha reflexionat sobre temes com els orígens i la història de la tradició cultural, filosòfica i religiosa d'Occident.