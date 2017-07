La identificació genètica de desapareguts durant la guerra, avui al Casino

Avui, a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Cultural el Casino, es presentarà el Programa d'Identificació Genètica de desapareguts durant la guerra civil i la dictadura franquista, impulsat per la Generalitat de Catalunya, un acte que té l'objectiu de fer un reconeixement a les persones desaparegudes durant aquest període històric i dignificar el seu record.

L'acte és obert a tothom i comptarà amb la intervenció de la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya, Carme Garcia; de la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; i de l'historiador i president de l'associació Memòria i Història de Manresa, Quim Aloy, que farà una breu explicació del context històric i de les diferents circumstàncies dels desapareguts manresans.

El Programa d'Identificació Genètica crearà dues bases de dades: per ordenar i classificar els perfils genètics dels familiars de desapareguts de la guerra civil i la dictadura franquista; i per ordenar i classificar els perfils genètics extrets de les restes humanes recuperades de persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista. El Laboratori Genètic de l'Hospital Universitari de la Valld'Hebron serà l'encarregat d'encreuar la informació d'ambdues bases de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per tant, determinar identificacions personals. Per inscriure's en el cens de persones desaparegudes, l'adreça electrònica de contacte és identificaciogenetica@gencat.cat.