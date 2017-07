Una petita rajola amb molta història

La relació entre la casa Martí i el Kursaal es remunta a la segona dècada del segle XX, quan Bernat Martí i Arlandís va rebre l'encàrrec de fer les rajoles del pati del flamant teatre que s'inauguraria el 1927, un panot de sis punts que identifica el Kursaal i que és una peça única. El motllo de ferro colat que es va fer servir per crear l'enllosat del pati en la inauguració del teatre va ser el mateix que, el 2007, els néts de Bernat Martí, el Pere i l'Albert, que van recuperar la fabricació i la tradició dels paviments de mosaic hidràulic sota el nom de Mosaics Martí, van utilizar per fabricar les rajoles que avui trepitgem.

Aquest 2017 i per celebrar el desè aniversari de la reinauguració del teatre, l'empresa manresana Mosaics Martí va fer donació de 200 rajoles originals del pati per col·laborar en la campanya de micromecenatge per finançar el documental Kursaal, la força de la gent. Ara Mosaics Martí ha creat, seguint el mateix procés artesanal, 500 reproduccions de la peça original. Són rajoletes de 9 x 9 centímetres pensades com a objecte de regal. Les del pati fan 20 x 20 centímetres. Fa deu anys, Pere Martí, que ostenta el títol de Mestre Artesà Mosaístic, va fer 12.500 peces per a l'entrada i la terrassa del renovat Kursaal.

Ahir, al pati de l'equipament, els germans Martí, el Pere i l'Albert (que exerceix les funcions de comercial en aquesta «empresa familiar») mostraven la feina feta acompanyats del gerent del teatre, Jordi Basomba, que va remarcar l'estreta relació entre l'empresa i el Kursaal, i de l'estudiós manresà Francesc Comas, que signa el quadratríptic que s'inclou amb la rajola, i que n'explica l'orígen. La reproducció, explicava Pere Martí, «és pràcticament exacta tot i haver-la reduït molt». Al costat de Martí es podia veure el motllo de quatre peces amb què ha fet, artesanalment, cada rajola.

Com ahir explicava Comas, el paviment del terra del Kursaal en la inauguració del 1927 era format per rajoles de mosaic hidràulic amb una figura d'una estrella de sis punts realitzats per la casa Martí de Manresa; un disseny únic creat per al teatre en un moment en què molts dels habitatges senyorials de la ciutat utilitzaven aquest tipus de revestiment artesanal. No se sap qui va dissenyar l'estrella de sis punts, explicaven ahir Comas i Martí, però no seria estrany, subratllava l'estudiós, que fos una creació conjunta dels diferents professionals que van intervenir en l'obra, com l'arquitecte, Josep Firmat, i el mestre d'obres. La sort va ser, va dir Comas, que en la recuperació del teatre el 2007 es va optar per les rajoles originals i no per un «mosaic modern».

La rajola es presenta dins d'una capsa de cartró amb el quadratríptic explicatiu de Comas sobre la rajola i el Kursaal. El preu és de 10 euros i es poden adquirir a les taquilles i al restaurant del Kursaal i a l'Oficina de Turisme.