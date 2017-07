Els grups locals actuaran a la Gispert en l'estrena com a escenari de la festa major

La Festa Major de Manresa, que se celebrarà del 19 al 28 d'agost, tindrà com a novetat l'estrena de la plaça Gispert com a nou escenari musical; un espai que se sumarà a la plaça de Sant Domènec i a la Plana de l'Om. «Volem integrar la Gispert en les zones on succeeix la festa major. La Plana de l'Om sempre acull un públic de la piràmide d'edat més baixa i Sant Domènec és l'epicentre de la festa», assenyalava el coordinador de Manresa de Festa, Joan Orriols. I és que ahir, al Quiosc de l'Arpa, es presentava la programació musical de la festa gran de la ciutat i el cartell que la representarà, que signa Anna Martí, amb la tradicional fotografia de família d'organitzadors i col·laboradors de la festa.

La programació musical és força variada per intentar satisfer a tot tipus de públic. Una simbiosi entre artistes locals i del país però sense un cap de cartell potent. La Sra. Tomasa i La Terrasseta de Preixens són dos dels noms més destacats que intentaran omplir Sant Domènec. A la Gispert actuaran principalment grups locals com els manresans Itzipa, El Fugitiu i Puput, però també els barcelonins Bremen, amb dos treballs publicats. I la Plana de l'Om tornarà a ser el punt de pelegrinatge dels més joves que podran gaudir d'un reguitzell de Dj's com Adrià Ortega, Dj Eudald i Dj Cris, i de la música del grup de versions Star 3 i Sixtus.

La imatge del programa de festa major la configura l'Àliga de Manresa, que enguany celebra 25 anys de la seva restauració, i un cor amb un somriure, utilitzat com a símbol de la marca «Manresa, cor de Catalunya». Anna Martí ha elaborat un disseny on predomina el vermell, un color càlid i alegre, i que també fa referència a l'element del foc. És previst editar 40.000 programes. Per a la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, «el cor és sentiment, és motor, és passió i veritat. Aquesta imatge encara té recorregut i la festa ha de ser un punt de sortida per començar a chapar boques de tots aquells que diuen que Manresa és grisa».