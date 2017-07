El Kursaal consolida en 48.000 espectadors la xifra de públic durant el primer semestre de l'any

«Estable». Aquest és l'adjectiu que va fer servir ahir el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba, per definir les xifres d'espectadors i d'ocupació dels teatres i sales manresanes i, en especial, del Kursaal. Dels 48.479 espectadors que van assistir a la programació manresana en els equipaments municipals durant els primers sis mesos de l'any, més de 41.729 ho van fer al Kursaal, 5.008 al Conservatori i 1.742 al recuperat Espai Plana de l'Om. La diferència, a la baixa, respecte el mateix periode de l'any passat és d'un miler d'espectadors i un miler a l'alça pel que fa al 2015. És a dir, «estabilitat».

Per a Basomba, aquesta tendència, que oscil·la entre 45.000 i 50.000 espectadors per semestre i que es repeteix des del 2010 amb una mitjana de 48.000 espectadors, confirma els beneficis d'una programació «molt pensada i fragmentada» adreçada a un públic molt ampli. Però si hi ha un punt a destacar d'aquests mesos, en què s'ha celebrat el desè aniversari de la reinauguració del teatre, és l'entrada en joc del Conservatori i de l'Espai Plana de l'Om com a equipaments que acullen més propostes de la programació estable i que han permès, explicava Basomba, «més diversificació». En el cas del Conservatori, on ja s'hi feia Imagina't i Platea Jove, s'hi ha inclós concerts (com el de Ramon Mirabet) i obres de teatre (com Conillet, de Clara Segura) que, fins ara, es podien veure al Kursaal però que «pel tipus de muntatge s'adiuen millor» amb el teatre de la plaça Sant Domènec. És el cas, també, de l'Espai Plana de l'Om, al qual s'hi han adreçat obres d'Imagina't; es manté el cicle «3/4 de música» i el cinema ha pres més volada amb el DocsBarcelona.

El teatre continua sent la joia de la corona, amb pràcticament la meitat dels espectadors i el 44 % d'ocupació. Continua la música, amb 16.231 espectadors i amb alguns dels concerts superant el 90 % d'ocupació.