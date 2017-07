La nova programació tindrà més del 20 % de produccions d'artistes de Manresa i comarca

De les 66 propostes de la nova temporada, que començarà a final d'agost, coincidint amb la Festa Major de Manresa, i s'allargarà fins al gener del 2018, hi haurà «més del 20 % de produccions d'artistes de la comarca», explicava ahir Joan Morros, responsable d'El Galliner, l'entitat encarregada de la programació estable. No es tracta, va dir, «de cap quota, però ens agrada poder programar gent de casa». És el cas de les estrenes que portaran Carles Cases, Santi Arisa, Anaïs Vila, Jaume Costa i Anna Costa, o els concerts de Filferro (El Club de la Cançó), The River Troupe Gospel Sallent o l'espectacle Palabras de Miguel, a càrrec de Jose Manuel Garzón, actor afincat a Manresa. També amb participació manresana, va subratllar Morros, muntatges com els del Brossa Quartet de Corda, amb la cantant manresana Marta Valero, o de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà amb el desConcerto del també manresà Jordi Purtí. Sense oblidar les propostes englobades sota l'epígraf Km 0 que enguany permetran veure L'hostal de la glòria, a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar. El desè muntatge amb més públic d'aquest semestre va ser Dolly, una dona exasperant, de MTM, també inclòs en aquesta programació dedicada a propostes amateurs de Manresa i comarca.

Entre els noms que passaran pel teatre el segon semestre de l'any hi haurà el veterà José Sacristán, el musical Priscilla, l'obra Art, de la qual «segurament farem una tercera funció», Faemino y Cansado, Blaumut o Els Amics de les Arts. La presentació de la temporada, va explicar Morros, es farà el 6 de setembre a les 8 de la tarda, a la Sala Petita del Kursaal, amb alguns dels artistes que actuaran els propers mesos.