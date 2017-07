Campanya per documentar els últims neandertals de la Cinglera de Capelló

Un grup d'arqueòlegs ha iniciat aquesta setmana la tercera campanya d'excavació a l'Abric de la Consagració, un jaciment que forma part del conjunt arqueològic de la Cinglera del Capelló de Capellades, un referent mundial del paleolític i que tindria uns nivells d'ocupació que oscil·larien entre els 9.000 i els 40.000 anys d'antiguitat. Segons l'investigador de la Universitat Rovira i Virgili Manuel Vaquero, l'objectiu de la campa-nya és «conèixer quina és la cronologia exacta del jaciment, quants nivells arqueològics hi ha i quin estat de conservació tenen». A partir d'aquestes dades es decidiria si es fa una excavació més àmplia. I és que les excavacions a la Cinglera del Capelló són complicades per la tipologia dels sediments i per la seva ubicació. La seqüència de l'Abric de la Consagració comença un cop s'acaba la de l'Abric Romaní –que va entre els 110.000 i 40.000 anys d'antiguitat– i, per tant, Vaquero creu que «podria documentar els últims neandertals que van viure a la Cinglera de Capelló i les primeres poblacions d'humans anatòmicament moderns».