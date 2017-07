Carme Botifoll substitueix Francesc Guillén en la direcció del Conservatori de Manresa

El Conservatori Municipal de Música de Manresa acaba d'estrenar directora. La callussenca Carme Botifoll (1960) agafa les regnes del centre en substitució de Francesc Guillén (Badalona, 1955), que ha estat al capdavant des del juliol del 2010 fins al principi d'aquest mes. Botifoll s'acompa-nyarà d'un equip que, explicava ahir, «conjuga veterania i joventut» i que integren els professors Pilar Pla (cap d'estudis de nivell elemental), Joan Pau Chaves (secretari acadèmic) i Peter Schmidt (cap d'estudis de grau professional i de música avançada).

Botifoll, amb àmplia experiència en la direcció, és fundadora i fins ara també directora de l'Escola Municipal de Música de Callús, on continuarà impartint classes un dia a la setmana. Des de fa més de vint anys treballa al conservatori manresà, com a professora de piano i «en fa més de 15», en un anterior equip directiu, Botifoll havia estat cap d'estudis del centre manresà. També, abans d'opositar per al conservatori de la capital del Bages havia dirigit l'Escola Municipal de Música de Sant Joan. És titulada superior de piano i té estudis de Magisteri. I ahir remarcava a aquest diari que la docència «és la meva vocació».

La candidatura de Botifoll i la del seu equip (amb un membre més respecte de la direcció anterior) era l'única que es va presentar. El relleu s'ha fet ara perquè, com ahir explicava Guillén, «la direcció és una feina apassionant però també esgotadora. Després dels primers quatre anys ja vam pensar en renovar la direcció, tot i que, al final, vam decidir continuar empesos pels companys. Però aquest curs ja vam dir que seria l'últim: els canvis de batuta són necesaris i saludables». I és que no és fàcil, subratllaven ahir tant Guillén com Botifoll, fer el pas endavant. La callussenca ho va fer, reconeixia ahir, gràcies al «suport» dels companys. Té la cartera plena de projectes.

Ahir, Botifoll, des del Conservatori, explicava que la «transició i el traspàs de feines l'estem fem de manera conjunta amb l'anterior equip directiu, i el que tenim de bo és que sabem els punts forts del centre i les seves mancances». Així, si durant l'etapa de Guillén el centre va «consolidar i potenciar al màxim el grau professional», que va passar de tenir 115 alumnes als 190 actuals, remarcava el director sortint, Botifoll té clar que s'ha de fixar especialment en una altra franja d'edat: «potenciar l'entrada dels petits, que són el planter que alimenta el Conservatori».

De fet, els primers projectes que afrontarà amb el seu equip apunten en aquesta direcció. Entre ells, oferir a les escoles de primària de Manresa que els nens i nenes de 5 i 6 anys «puguin venir un dia a provar una classe de música i una estona d'instrument»; ampliar l'activitat adreçada a les escoles bressol a l'alumnat de 3 anys i encetar tallers de curta durada amb música per a nadons i famílies. També de cara a l'any que ve preveuen obrir una línia per als alumnes de 4 anys. També, i pensant en l'alumnat més gran, «reestructurar l'escola de música avançada».

El centre manresà té actualment prop de 700 alunnes, una vintena de formacions musicals i una quarantena de professors.