El Duo Baldo inaugura el festival de Sant Fruitós amb tanta música com xou

Rialles i aplaudiments a parts iguals dijous a la nit en l'estrena del 23è Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages. No sembla l'encapçalament previsible per a la crònica d'un concert on apareixen compositors com Vivaldi, Paganini, Gershwin, Brahms i Sarasate, entre d'altres, però és ben cert que el públic va riure de valent durant l'actuació del Duo Baldo. El motiu? Un CONdivertimentoCERTO en el qual dos músics de gran categoria –el pianista Aldo Gentileschi i el violinista Brad Repp– van pugnar durant més de cent minuts per guanyar-se el favor dels tres centenars i mig d'espectadors, que es van aplegar als jardins dels Arcs del Món Sant Benet.

Talment com l'arquetípica parella del clown i l'August, maldestre i, malgrat tot, simpàtic el primer; superb i egocèntric el segon; els dos intèrprets van aparèixer a l'escenari disposats a lliurar un combat pel reconeixement dels concurrents. En pujar a la tarima, Repp va saludar el públic situant-se just al davant del seu company, tapant-lo. Gest inequívoc de dues coses: la batalla estava servida i el concert no tindria res a veure amb els que el públic del festival està acostumat a escoltar.

Brad Repp va explicar en una entrevista publicada abans d'ahir a Regió7 que el Duo Baldo suma adeptes a la causa de la clàssica i escampa les reticències dels puristes. La seva és una proposta lúdica que, sense foragitar el rigor de la bona interpetació, convida a gaudir amb la dimensió teatral de l'espectacle: un pianista intenta fer-se un lloc a l'escenari tot i que el violinista vol acaparar el protagonisme absolut del recital.

Des de la primera peça, el Beau soir de Debussy, va quedar clar que hi haurà tanta música com xou. Amb moments àlgids com els estats d'ànim d'una relació descrits per Paganini al Duetto Amoroso: «hi ha 358 moviments, però no pateixin, que no els interpretarem tots», va advertir Repp. I l'embolic de Gentileschi amb el faristol, digne del millor Peter Sellers a El guateque. Escenes hilarants que compartien temps i espai amb peces com It ain't necessarily so, de l'òpera de Gershwin Porgy and Bess, i la Dansa Hongaresa n. 5 de Brahms.

Després d'interpretar un parell de bisos, Repp i Gentileschi, violinista i pianista, es van acomiadar del públic exhibint fins al darrer instant la divertida animadversió que posen sobre la fusta en un espectacle que ahir es va veure per primer cop al país.