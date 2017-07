Vuit formacions musicals disputen avui al Casino la Batalla de bandes

El pati del Casino de Manresa serà escenari aquesta tarda d'una nova edició de la Batalla de bandes, que donarà a vuit grups musicals de la ciutat l'oportunitat de poder actuar en directe amb un premi per al vencedor. El certamen s'iniciarà a les 16 h i l'accés és gratuït i obert a tothom.

La vetllada començarà amb la banda Made in Hell (16 h) i continiuarà amb The Kollaks (16.45 h), Entre d'Altres (17.30 h), AAsomètric (18.15 h), L'Òstia del Segle (19 h), The Garnet (19.45 h), ContraCorrent (20.30 h), Ju (21.15 h) i La Quinta del Barrio (22 h). La jornada es clourà amb l'actuació de JoKB, una formació que va participar en l'anterior edició i que, des d'aleshores, ha pres part en cites de relleu com l'Acampada Jove.

Cada grup tindrà trenta minuts per mostrar el seu repertori, a l'escenari del Casino, i serà el públic qui decidirà el nom del vencedor amb els seus vots. Els premis seran la realització d'un videoclip, la possibilitat de tocar en directe per la festa major i directes en diferents ciutats catalanes i béns materials per a la banda.

D'altra banda, avui al matí s'ofereixen dues xerrades a la sala de reunions del Casino com a proposta formativa per a joves que vulguin iniciar un projecte musical: Com arrenco el meu projecte digital? i Màrqueting digital: les claus de l'èxit. L'assistència a aquestes trobades és gratuïta però per anar-hi cal fer una inscripció prèvia a la pàgina web www.batalladebandes.cat.