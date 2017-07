Dos concerts paral·lels al Konvent de Cal Rosal

El festival Al Ras és una proposta que va néixer fa tres anys de la mà de Gerard Vilardaga i Iris Hinojosa. Una iniciativa que s'eixopluga dins de l'associació cultural Calamarts en Tinta de Gironella i que des dels seus orígens ha sabut trobar noves col·laboracions. Segons el mateix Gerard Vilardaga, any rere any s'han anat sumant noves propostes artístiques especials, a banda de trobar nous escenaris per a desenvolupar-hi les propostes.

El certamen té la col·laboració de l'Ajuntament d'Avià, la Diputació de Barcelona i la Font del Balç. També hi aporta la seva part el Konvent de Cal Rosal. Concretament, la inauguració del certamen, divendres a la nit, i també la cloenda, aquesta matinada, han tingut lloc a les instal·lacions del Konvent amb dues propostes musicals que han complementat el festival.