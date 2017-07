Mig cenentar de persones escolten a Berga l'Orquestra Barroca dins del Femap

Mig centenar de persones van assistir, anit, a l'església de Sant Joan de Berga amb motiu de l'actuació de l'Orquestra Barroca Catalana, que va oferir el concert Virtuosisme i sentits, dins del cicle del Festival de Música Antiga dels Pirineus d'enguany. Ferran Sylvan Jame és el concertino director d'una proposta que es va basar en obres de Fiorenza, Locke, Purcell i Vivaldi per parlar dels sentiments. Tiam Goudarzi, especialista en polifonia medieval i responsable del programa, va proposar un recorregut que combina compositors, tots aquests anglesos i italians. L'Orquestra Barroca Catalana disposa d'un ampli repertori i es compon per músics especialitzats en interpretació històrica. Qui es es va perdre els concert ahir a Berga, tindrà l'oportunitat d'escoltar-lo avui a l'església de Sant Domènec de Puigcerdà. El festival porta al llarg del juliol i l'agost concerts de música antiga a ciutats i pobles de totes les comarques pirinenques i d'Andorra, i aquesta any ha arribat a la setena edició.