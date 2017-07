Una alzina centenària que és el centre de totes les mirades

L'alzina de Querol és un arbre centenari, un paratge idíl·lic que des de fa once anys acull les Vesprades. Molts dels assistents al concert comentaven que desconeixien l'indret. Hi havia gent de totes les edats i vinguda de llocs diversos. El d'aquest cap de setmana era el primer concert del cicle, que es completarà dissabte que ve, dia 15, amb Sopa de Cabra i Oriol Barri i per al qual fa dies que ja no queden entrades.