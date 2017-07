El Kursaal acollirà sis obres de microteatre dins del cicle Cop d'Ull

El cicle Cop d'Ull i la companyia ´LaMent Teatral´, formada per una vintena llarga d'actors, ballarins, dramaturgs, músics i directors bagencs, ompliran el Teatre Kursaal de microteatre els dies 30 i 31 d´agost i 1 de setembre. Serà una oportunitat especial per veure funcions de teatre en espais on habitualment no se n'hi representa, com la sala de les rentadores, el fossar de sota l´escenari, el magatzem o els lavabos del primer pis, els quals esdevindran petits escenaris de microteatre per a un públic reduït d´unes 15 persones per sessió.

Cada dia es podran veure sis muntatges creats expressament per a l´ocasió que es representaran en 6 horaris diferents, entre les 19 h i les 23.10 h i es podran veure

Ja a la venda únicament a les taquilles del Kursaal Manresa



Les entrades per assistir a alguna de les sessions del Microteatre ja es poden comprar a les taquilles del Teatre Kursaal. El preu de l´entrada és de 8€ per sessió però també hi ha la possibilitat de comprar diversos packs d´entrades (2 entrades x 14€, 3 entrades x 18€, 4 entrades x 20€ o 6 entrades x 24€).

TORNA



Lloc: Sala de rentadores

Integrants: Anna Bertran Casas, Lluís Barrera Martí, Adrià Mas Martínez, Teti Canal Monrós i Carles Algué Santiago

Sinopsi: -Pots parar la rentadora? / -No t´ho creuràs / -Gairebé no et sento! Pots apagar-la? / Ho he aconseguit / -Què/ -He desco­bert com ressuscitar-la! / -Què dius? / -A la Nora! Puc fer-la tornar a la vida.

Horaris: 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 21:40 i a les 22:20h.

MILEVA



Lloc: Sala Petita

Integrants: Clàudia Perramon Freixanet, Jordi Gener Soto, Ferran Barrios Vinyes i Sílvia Sanfeliu Morros

Sinopsi: Zuric 1921. Albert i Mileva ja fa més de 2 anys que s´han divorciat. En una de les seves freqüents visites a la seva ex, l´Albert li dona el que havien pactat en els acords de divorci: la quantitat total del premi que acaba de guanyar. Ella tindrà els diners, però el seu nom quedarà a l´ombra. Ell mantindrà la fama i el reconeixement.

Horaris: 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50 i a les 22:30h.

GAME OVER



Lloc: Fossar sota escenari

Integrants: Aina Huguet Estrada, Albert Ruiz Sáez i Xavier Mestres Traveria

Sinopsi: Un "thriller" musical realista, en què els 3 protagonistes viuen una situació límit. Un cronòmetre marcarà el compte enrere dels últims 15 minuts del joc, a temps real. Un joc en què només un d´ells en podrà sortir guanyador i viu.

Horaris: 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 i a les 22:40h.

AIXÒ ESTÀ DEGENERANT



Lloc: Lavabos 1r pis

Integrants: Tàtels Pérez Grau, Laura Bataller Arola, Guillem Cirera Pintó, Òscar Castellà Pujol i Joan Mª Segura Bernadas

Sinopsi: Nen o nena? Blau o rosa? Príncep o princesa? Hi ha vida més enllà del binarisme home/dona? "Hay alguien ahí?" Com ens afecta i ens limita la distinció del gènere en la nostra vida? Atenció: no oferim solucions ni respostes, però hi reflexio­narem.

Horaris: 19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10 i a les 22:50h.

LES CURSES CLANDESTINES & LA NENA SÍNDRIA



Lloc: Magatzem

Integrants: Dani Ledesma Jiménez, Alba Aloy Olivé, Ivan Padilla Segués, Jordi ´Jet´ Serra Morales i Álvaro Sanjuán Olleta

Sinopsi: "Cal que comencem. Sempre cal que comencem de nou". Quan sonen les sirenes, els concurrents han d´abandonar els seus caus. Han de sortir perquè el reclam és irresistible. Pot ser que aconsegueixin escapar, tot i que ni tan sols estan se­gurs de voler fer-ho. Què hi ha més enllà de les ruïnes i els jardins? Què passa, quan la nit s´acaba?

Horaris: 19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20 i a les 23:00h.

LA FREGONA



Lloc: Sala de reunions

Integrants: Mireia Cirera Pintó, Juanjo Muñoz Garcia i Joel Grau Llucià

Sinopsi: Una dona de fer feines s´ha carregat l´escenografia teatral, obra d´un famós artista conceptual, valorada en milers d´euros: 8 gots de plàstics de colors rebregats i escampats en perfecte simetria, i que simula la fi d´una festa. Per això ha quedat convocada per una reunió d´urgència davant dels Patrocinadors del teatre. La batalla de la cultura del carrer davant la cultura intel·lectual, en un tauler de 15 metres qua­drats.

Horaris: 19:50, 20:3, 21:10, 21:50, 22:30 i a les 23:10h