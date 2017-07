L'Estepa Mediterrània programa 14 concerts amb 4 artistes internacionals

El circuit Estepa Mediterrània de Manresa encara la vuitena edició amb una programació que segueix apostant per a grups emergents que busquen trobar el seu espai a la indústria musical, com Sílvia Tomàs i artistes de renom amb una àmplia experiència a les espatlles. Aquest últim és el cas d´Amparanoia i Motivés!, que celebraran el seu 20è aniversari sobre els escenaris, coincidint amb les dues dècades de la Fira Mediterrània a la ciutat.

L´Estepa, que és una col·laboració entre la Fira Mediterrània i la Casa de la Música de Manresa, també aplegarà grups que comencen a despuntar en l´escena internacional, com Aqueles (Occitània) i Sutari (Polònia). I estrenes com les d´Achilifunk Sound System amb el Gordo del Puro. En total, es duran a terme 14 concerts, tres menys que en l´edició passada. L´Estepa es farà entre el divendres 6 i el dissabte 7 d´octubre i la sala Stroika, el Voilà! i la plaça Europa repetiran com a escenaris. La plaça Gispert substituirà el parc de la Seu.

El trampolí



«L´Estepa permet seguir engrandint i enriquint la Fira Mediterrània», va destacar ahir en la roda de premsa de presentació de la programació de la secció off de la fira el director artístic, David Ibáñez. El gironí va valorar positivament la presència de l´Estepa i va fer èmfasi en la importància d´aquesta programació per descobrir noves formacions. «Tenen bon ull per trobar i donar l´oportunitat a grups emergents, amagats, underground i aquesta és la seva gran aportació. Les cases de la música tenen radars per detectar grups innovadors i el talent que està escampat per diferents punts de Catalunya».

Un dels màxims exponents de la troballa de nous grups que comencen a despuntar és Hora de Joglar. Aquest grup va participar en l´edició passada i enguany hi tornarà a ser, però amb mànager i nou disc sota el braç. Abans d´actuar a Manresa, ho faran en festivals importants de l´escena catalana, com l´Acampada Jove, i el festival Anòlia d´Igualada.

Programació



STROIKA

Mascarimirì. Divendres 6 d´octubre a les 22.45 h.

Motivés! . Divendres 6 d´octubre a les 00.15 h.

Hora de Joglar. Dissabte 7 d´octubre a les 22.45 h.

Amparanoia. Dissabte 7 d´octubre a les 00.15 h.

Entrades: 12 euros anticipada i 15 euros taquilla.

VOILÀ!

Sutari. Divendres 6 d´octubre a les 22.30 h. Gratuït.

Sílvia Tomàs. Dissabte 7 d´octubre a les 22 h. Gratuït.

PLAÇA EUROPA

Entre orillas, Sherpah, Red Rombo, Biflats, Maní Picao, el Gordo del Puro & Achilifunk Sound System. Dissabte 7 d´octubre de 17 h a 00.30 h. Escenari Cases de la Música. Gratuït.

PLAÇA GISPERT

Aqueles. Dissabte 7 d´octubre a les 13 h. Gratuït.

ITINERANT

Aqueles. Dissabte 7 d´octubre a les 19 h. Gratuït.

ENTRADES. Tota la informació sobre la programació, així com els preus de les entrades anticipades, es poden consultar a les pàgines web de l´Estepa Mediterrània, de la Fira Mediterrània i de la Casa de la Música de Manresa.