La música en directe torna a créixer a Catalunya i consolida la recuperació

La indústria de la música en directe ha experimentat un creixement en l'últim any, mentre que el sector discogràfic ha caigut a un nou mínim històric. Aquestes són algunes de les dades que recull l' Anuari de la Música 2017, l'estudi del Grup Enderrock i l'Associació de Professionals de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) que cada any recull els principals indicadors de la indústria musical catalana.

L'informe, presentat ahir a Barcelona, constata que el 2016 «s'ha superat la crisi» dels últims anys. El sector de la música en directe ha experimentat un increment del 17% en la facturació, el 48% en espectadors, el 14% en els concerts i el 29% en els empleats. «El consum musical és un dels focus culturals amb més potència, fins i tot d'exportació de la música catalana arreu del món», va afirmar el coeditor de l'anuari, Lluís Gendrau.

Per contra, el sector discogràfic ha tingut la quarta davallada consecutiva amb una pèrdua del 12% de la facturació respecte al 2015. La producció de discos en català ha superat per primavera vegada a la història el miler de discos editats el 2016, però no s'ha recuperat. El rànquing de vendes ha aportat tres discos de platí: El disc de la Marató de TV3, El último de la Fila i Antonio Orozco.



Cau la inversió pública

Enguany l'anuari ha analitzat la inversió pública destinada a cultura i festes per part de les administracions entre els anys 2008 i 2015. Segons els responsables de l'estudi, la retallada més profunda al sector «l'ha executada el govern de la Generalitat», amb la «disminució» del 60% del pressupost de música en 7 anys, i del 39% en el de cultura. «La música ha estat el sector cultural més castigat per les institucions catalanes. Això ens situa en els països europeus que menys hi inverteixen», va lamentar ahir Gendrau.

Per primer cop, l'anuari també va presentar dades sobre la programació de 12 festivals del país per analitzar la presència de veus femenines, grups novells i artistes nacionals. D'un total de 663 artistes programats, la presència de dones és de l'11% i en les bandes mixtes del 15%. Els artistes emergents representen el 22%, mentre que les bandes que canten en català són el 25%.