AVUI A MANRESA

Música festiva i lletres contundents, realistes i divertides. Així es defineix el projecte d'El Fugitiu, un conjunt bagenc format per sis membres amb una àmplia experiència en el món de la música que avui serà l'encarregat de posar punt i final a la primera temporada de programació dels Barlins Teatreria. El bar dels Carlins, renovat fa tan sols uns mesos, va arrencar a principi de maig amb la intenció de convertir-se en un espai escènic per a espectacles de petit format. Des de llavors ha programat muntatges variats, des de concerts fins a contes per a adults, passant per la poesia, la màgia, el microteatre i la microdansa. Ara tanca per vacances fins a final de setembre, quan s'engegarà la segona temporada.

Per tancar la primera tanda d'acutacions, El Fugitiu oferirà, avui a partir de dos quarts de nou del vespre, un repertori variat format bàsicament per temes propis i també alguna versió.

Amb un estil propi que fusiona la rumba catalana amb el reggae i la patxanga, Carles Badia (baix i al contrabaix), Joan Garcia (guitarra, caixó i veus), Eudald Camprubí (guitarra i veu), David Riera (percussió), Ignasi Llovet (bateria) i Eduard Puigrodón (teclat) han passat per altres bandes com l'Orquestra Mitjanit, Els Remendaos o Boogie Dreams. Amb el format d'El Fugitiu, han col·laborat amb músics com Celeste Alías, Miquel Coll o La Pegatina, i dins de l'edició del Sona9 de l'any passat van quedar seleccionats entre les quatre millors bandes del panorama musical català emergent.