Ernest Macià farà un repàs informatiu cada tarda a Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio encetarà dilluns que ve la programació estiuenca. Com va avançar l'ACN, Xavi Freixes conduirà 'El matí de Catalunya Ràdio', mentre que Roger Escapa es posarà al capdavant d''El suplement d´estiu', Montse Virgili s'ocuparà dels migdies, Ernest Macià a les tardes i Mercè Folch als vespres, en un estiu que combinarà novetats amb informació i entreteniment. 'El Cobi s´ha fet gran', amb Santi Carreras i Oriol Rodríguez, s´estrenarà amb motiu dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i en recordarà els millors moments amb els seus protagonistes. Els caps de setmana, la novetat serà 'Joves clàssics', amb Albert Galceran i Pedro Pardo, que viatjaran per Europa buscant joves talents musicals. Aquest estiu, iCat.cat i el dial digital +CatRàdio compartiran finestra a Catalunya Ràdio, amb programes com 'El celobert' de Lluís Gavaldà i 'Revolució 4.0' de Xantal Llavina.

Els matins informatius d´estiu seran de Xavi Freixes, amb 'El matí de Catalunya Ràdio'. Cada dia, de 7.00 h a 13.00 h, mantindrà el format de magazín d´actualitat de referència, compromès amb el rigor informatiu i la participació dels oients. Entrevistes, anàlisi, divulgació i entreteniment formaran part de les sis hores de programa, que presentarà propostes d´estiu com ara viatges, llibres, sèries, cuina i música.

Els migdies, de 13.05 h a 14.00 h, seran del programa 'Interferències', de cultura i tendències unides per la curiositat. Amb Montse Virgili, que es proposa trencar barreres conceptuals i es planteja què tenen en comú l´all i oli, una cançó de David Bowie i un partit de rugby.

A partir de les 15.05 h fins a les 16.00 h, la veu de Xavier Graset portarà la reflexió més pausada a les sobretaules amb el programa 'Líquids', que agafa el nom de la teoria de Zygmunt Bauman. Un estiu més, oferirà converses, reflexions i interrogants sobre la vida i els canvis en el sistema de valors, amb especialistes, teòrics i pensadors.

'Gravetat zero' serà el magazín radiofònic de les tardes, amb Ernest Macià. De les 16.05 h a les 19.00 h, es convertirà en l´Agència Espacial de l''Estat de Gràcia' per investigar amb una certa distància i sense gravetat què passa a Catalunya i al món. Amb aquesta missió, enviarà a l´espai una tripulació especialment entrenada per no tocar de peus a terra i parlar dels temes més diversos.

Una de les novetats destacades serà l´emissió d´un programa especial amb motiu dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, 'El Cobi s´ha fet gran'. Amb Santi Carreras i Oriol Rodríguez, s´emetrà del 24 juliol al 13 d´agost, coincidint amb les dates en què es van celebrar els Jocs. El programa, que recordarà com es va viure aquest gran esdeveniment universal amb els seu protagonistes, es podrà escoltar de dilluns a divendres de 21.05 a 22.00, i els caps de setmana de 20.05 a 21.00.

En el mateix horari de dilluns a divendres, de 21.05 a 22.00, del 17 al 21 de juliol i del 14 al 25 d´agost, s´emetrà el programa "Fons d´armari", amb Mercè Folch. Acompanyada pel filòsof Xavier Antich, farà un recorregut emocional per la memòria individual i col·lectiva, tot endinsant-se en els referents culturals que han deixat petjada en les vides de persones de diferent àmbits.

Com cada estiu, Gaspar Hernàndez recuperarà els programes més destacats de la temporada de 'L´ofici de viure'. De 22.05 a 23.00, les millors eines per al benestar emocional, juntament amb les reflexions de Sergi Torres i Àlex Rovira sobre creixement personal.

De les 00.05 a la 01.00, 'Les mil i una nits', amb Maria de la Pau Janer, oferirà una selecció dels programes més destacats de la temporada. Amb l´objectiu de trencar tabús sobre el sexe, continuarà oferint una visió informativa, formativa i lúdica de la sexualitat.

'Geografia humana', amb Maite Sadurní, presentarà la ruta sonora de les matinades d´estiu amb una selecció musical per viatjar arreu del món, de dilluns a divendres, d´01.05 a 02.00.

Informatius i Esports



A l´estiu, Catalunya Ràdio mantindrà el compromís amb l´actualitat. De dilluns a divendres, de 06.00 a 07.00, es farà un informatiu en emissió conjunta amb Catalunya Informació, i el cap de setmana s´emetrà de 08.00 a 09.00.

Al migdia, de dilluns a diumenge de 14.00 a 14.30, hi haurà el "Catalunya migdia". El seguirà de dilluns a divendres, de 14.30 a 15.00, el "Catalunya migdia esports". Al vespre, de dilluns a divendres, hi haurà el "Catalunya vespre" de 19.00 a 19.30, i el cap de setmana a la mateixa hora, un informatiu en emissió conjunta amb Catalunya Informació.

Com sempre, a cada hora, s´oferirà un resum informatiu amb el més destacat fins al moment, i durant les 24 hores, tota l´actualitat a Catalunya Informació.

El programa esportiu que no s´aturarà a l´estiu és 'El Club de la Mitjanit', amb tota la informació esportiva de la jornada. Cada nit, de dilluns a diumenge, de 23.00 a 00.00, Sergi Andreu i Eudald Serra seguiran tota l´actualitat del món de l´esport dels mesos d´estiu.

La finestra d´iCat



Catalunya Ràdio continua obrint una finestra als continguts d´iCat.cat durant tot l´estiu, abans de la tornada d´iCat a l´FM.

Els vespres de dilluns a diumenge, '5 Songs', amb Blai Marsé, de 19.30 a les 20.00, descobrirà les cinc cançons favorites de la vida de les figures del pop i el rock més rellevants. A continuació, de dilluns a divendres, de 20.05 a 21.00, 'El celobert' oferirà la mirada més pop de l´estiu al servei de la curiositat per saber què amaguen les cançons de la tria que fa Lluís Gavaldà.

El cap de setmana, la finestra d´iCat s´obrirà amb 'Bonus cracks', el duel musical de Guillamino i The New Raemon, que s´emetrà els dissabtes del 22 de juliol, 19 i 26 d´agost, de 20.05 a 21.00. Les sessions musicals d´"iCatTapes", amb Raül Hinojosa, es podran sentir els diumenges 23 de juliol, 20 i 27 d´agost, de 20.05 a 21.00.

El programa 'Sona 9', amb Lluís Gendrau, descobrirà l´escena emergent de la música en català, els dissabtes d´estiu, de 21.05 a 22.00. 'Pista de fusta' presentarà les propostes per ballar de Miqui Puig, els diumenges, de 22.05 a 23.00. 'Delicatessen', amb Albert Puig, ofererirà les músiques més suggerents i originals d´arreu del món cada dissabte de 00.05 a 01.00.

La finestra de +CatRàdio



A l´estiu, Catalunya Ràdio oferirà els millors moments del dial digital +CatRàdio, els dissabtes i diumenges d´estiu, de 18.05 a 19.00. 'Els spin doctors' presentaran la cara més divertida i desconeguda de la política, vista per Toni Aira. El programa explica com mouen els fils els assessors dels líders polítics i com treballen els professionals de la comunicació política.

'Revolució 4.0', el magazín digital de Xantal Llavina, oferirà un recull amb els personatges i les empreses digitals més emprenedores, innovadores, creatives i competitives de la xarxa.

'Que no falti de res' és la proposta d´esport i gastronomia del periodista esportiu Carles Fité i el xef Jordi Jacas, que es continuaran emocionant davant un bon partit i un bon plat. Aquest és el quart estiu que Elisabet Pedrosa presenta 'L´ofici d´educar' a Catalunya Ràdio.

El programa, que també forma part del dial digital, s´emetrà dissabtes i diumenges de 16.05 a 17.00, amb continguts per fer reflexionar pares, mares i educadors.

Des de +CatRàdio, també s´incorpora a la programació d´estiu 'Bon dia, malparits', els diumenges a les 00.05. Amb Lluís Gendrau i Joaquim Vilarnau, fa un retrat dels anys clau del rock català, amb motiu dels 25 anys del naixement d´aquest moviment musical.

El cap de setmana



Dissabtes i diumenges, de 06.05 a 08.00, 'Mans' oferirà totes les activitats festives i de cultura d´arrel, amb Quim Rutllant i Ester Plana. Durant tot l´estiu, seran l´altaveu optimista d´una cultura sense complexos ni etiquetes, que la gent es fa seva i que es viu especialment al carrer.

'El suplement d´estiu' el liderarà per segon any Roger Escapa. Dissabtes i diumenges, de 09.00 a 13.00, els protagonistes del dia, curiosos o d´actualitat, tindran veu al magazín matinal, amb espai per a la història, la literatura, la música i el motor.

Els dissabtes, de 13.05 a 14.00, amb 'Tast vertical', Empar Moliner tornarà a presentar un espai dedicat a descobrir tots els colors del vi. A la mateixa hora, els diumenges Catalunya Ràdio estrena 'Joves clàssics', amb Albert Galceran i Pedro Pardo, que viatjaran per Europa buscant el talent musical del futur i descobrint joves músics catalans instal·lats a Londres i Viena.

Tant dissabte com diumenge, a les 14.30, s´emetrà 'Fora de catàleg', amb sessions descatalogades per fer el vermut amb Xavier Salvà. Les seleccions musicals 100% vinil també es podran escoltar les matinades del cap de setmana a la 01.05.

A 'El divan', els dissabtes de 15.05 a 16.00, Sílvia Cóppulo oferirà el cara a cara més pròxim, amb converses íntimes i personals amb personatges destacats de la vida política, cultural i social.

Els diumenges, a la mateixa hora, hi haurà una selecció de 'Quatre gats', amb les millors converses sobre el terreny que ha fet Ricard Ustrell amb el micròfon a la mà.

Tant dissabte com diumenge, de les 16.05 a les 17.00, amb 'Generació digital', Albert Murillo recordarà els continguts més destacats de la temporada a l´entorn de la cultura i l´entreteniment digital.

La informació castellera continuarà durant tot l´estiu al '3 Rondes', amb Josep Almirall i David Prats, que els diumenges de 21.05 a 22.00 ofereixen un resum de les actuacions més importants del cap de setmana.

Amb 'Ciutat Maragda', la literatura arribarà com cada dissabte, a les 22.05, a Catalunya Ràdio, de la mà de David Guzman, que aprofundeix en grans noms i títols de la literatura universal.

'Ara t´escolto', amb Magda Llurba, de 04.05 a 05.00, és una selecció de música catalana d´ahir, d´avui i de sempre, tant per als que van a dormir tard com per als que es lleven ben d´hora.