La soprano Ainhoa Arteta exhibeix avui la seva versatilitat a Sant Fruitós

El Jardí dels Arcs de Món Sant Benet es vesteix avui de gala amb el concert més esperat de la 23a edició del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages. Després de l´actuació musicocòmica del dijous passat amb l´aplaudit Duo Baldo, aquesta nit és el torn de la soprano basca Ainhoa Arteta (Tolosa, 1964), que oferirà un programa que porta per títol De la cançó a l´òpera i la sarsuela.

Tot i que la venda de localitats ha funcionat a bon rendiment des del moment en què es va conèixer la participació de la cantant al prestigiós certamen bagenc, encara hi ha entrades per als qui es decideixin a darrera hora no perdre´s el recital.

Llarga trajectòria

Ainhoa Arteta és probablement la cantant més mediàtica de la lírica estatal, fruit d´una llarga trajectòria que ha destacat en diversos camps de la interpretació vocal. Formada al Conservatori de Sant Sebastià, la soprano va estudiar interpretació a Nova York i va debutar a Florida l´any 1990. Ha format parella artística amb Plácido Domingo, Rolando Villazón i altres destacats tenors, i ha cantat en teatres d´arreu del món, tot i que sempre ha mantingut un lligam molt fort amb la Metropolitan Opera House de Nova York.

Entre el seu repertori operístic, molt afí a la música lírica francesa i espanyola, hi destaquen obres cèlebres com Romeo i Julieta, de Gounod, Don Giovanni i Le Nozze de Figaro de Mozart, La Bohème de Puccini i La Traviata de Verdi, entre moltes d´altres.

Pel que fa als premis, la cantant ha rebut nombrosos reconeixements, com la Medalla d´Or del Palau de la Música de València, el premi de l´entitat americana Hispanic Society per la seva contribució i el guardó com a millor artista de música clàssica en la cinquena edició dels Premis de la Música espanyola, el 2001. En el mandat del president nord-americà Bill Clinton, la soprano va arribar a cantar a la Casa Blanca.

Aquesta nit, al festival de Sant Fruitós de Bages, Arteta afrontarà un concert a l´aire lliure acompa-nyada a l´escenari pel destacat pianista italià Marco Evangelisti. La cantant oferirà una selecció d´obres a través dels diversos registres amb els quals, al llarg d´un quart de segle, ha demostrat la seva versatilitat.

Un repertori variat

El concert s´iniciarà amb una selecció de peces de música iberoamericana, un repertori poc conegut a casa nostra que permetrà el públic bagenc descobrir autors com Jaime Ovalle, Jaime León i Carlos Guastavino. Una de les cançons que interpretarà Arteta serà Alfonsina y el mar, d´Ariel Ramírez. El tema està dedicat a la figura de la poetessa Alfonsina Storni, que es va suïcidar i va donar origen a una cançó molt difosa per artistes d´altres latituds com Dulce Pontes, El Cigala i Andrés Calamaro.

El punt final a la primera part del recital el posaran dues conegudes àries operístiques, un gènere sobre el qual Arteta ha construït bona part de la seva trajectòria. La soprano cantarà Vissi d´arte de la Tosca de Giacomo Puccini, i la famosa Habanera de Carmen, de Bizet. Sobre la primera d´aquestes dues peces, Arteta va recollir nombrosos elogis fa uns mesos quan va interpretar el rol principal de Tosca a l´Òpera de Sidney.

Enric Granados, nom propi

La segona meitat del concert tindrà protagonisme de la música hispana, amb un nom propi com el d´Enric Granados, de qui darrerament s´està reivindicant l´obra amb motiu del 150è aniversari del seu naixement i el centenari de la seva mort.

Ainhoa Arteta donarà vida a cançons com La maja de Goya i la Danza española nº 5 coneguda com Andaluza, que respira un aire flamenc.

La sarsuela prendrà el relleu en el darrer tram del concert. La soprano de Tolosa afrontarà No corté más que una rosa, de la sarsuela La del Manojo de Rosas, i Canción de Paloma, d´El barberillo de Lavapiés. Com explica el musicòleg Oriol Pérez en el programa de mà del festival, aquestes dues últimes peces «acabaran d´arrodonir un concert de gran intensitat lírica i expressiva que donarà vàlua del talent d´Ainhoa Arteta».