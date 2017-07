Un concert de 17 instruments desconeguts i la dansa sufí seran els plats forts del Gong

Les coves de Salnitre de Montserrat, a Collbató (Baix Llobregat), tornaran a ser, el cap de setmana del 22 i 23 de juliol, l'escenari i l'aparador dels nous sons i músiques del món. Els plats forts de la nova edició, la dotzena, seran el concert de l'instrumentista xilè Nello Chiuminatto, que el dissabte 22 de juliol farà un viatge per tot el món a través de 17 instruments desconeguts, i l'espectacle de dansa sufí del diumenge 23, La dansa de l'infinit, en el qual els dervixos faran amb els seus moviments hipnòtics «una ofrena a la muntanya de Montserrat», com va destacar Angelina Esteve, la coordinadora del certamen.

Com a novetat, l'edició d'enguany proposa una sèrie d'activitats de dia agrupades sota el nom Inspira sobre la musicoteràpia. L'alcalde de Collbató, Miquel Solà, es va mostrar «orgullós» que el municipi sigui un any més «referent» unint dos dels seus actius: la seva tradició en la construcció d'instruments i la muntanya de Montserrat.

El Festival Gong de Collbató va néixer fa 12 anys de la relació que es va establir entre el centenari taller d'orgues Blancafort del municipi amb altres lutiers d'arreu de Catalunya i de l'estat que buscaven un lloc adequat a nivell acústic per mostrar les seves creacions. Un indret que es va trobar a les coves de Salnitre de Montserrat, un espai natural amb una gran acústica. Durant la presentació de la dotzena edició del certamen, l'alcalde de Collbató, Miquel Solà, va celebrar que aquesta «llavor» que va suposar la relació entre constructors d'instruments hagi consolidat el municipi com a referent amb un festival «singular» que connecta molt amb la natura i l'espiritualitat, «dues de les realitats que el municipi ha heretat de la seva proximitat amb la muntanya de Montserrat».

El codirector del festival, Albert Blancafort, va destacar que l'edició d'enguany ha buscat fer protagonistes els assistents amb les activitats de dia agrupades a l'Inspira i que tindran com a temàtica principal la musicoteràpia. En total s'organitzaran quatre tallers amb destacats especialistes: cant, cants harmònics, cants de mantres i el so de la càbala. A més, els tallers es complementaran amb un dinar-taller on es cuinarà un arròs fet amb energia solar i un concert exclusiu a la tarda a l'Ermita de la Salut.

Com a plats forts d'aquesta edició, l'interior de les coves del Gong acollirà el concert del reputat multinstrumentista d'origen xilè Nello Chiuminatto, que tocarà 17 instruments desconeguts provinents dels cinc continents, i l'hipnòtic espectacle de dansa sufí La dansa de l'infinit, en què els dervixos ballaran sense parar tot simulant el moviment de l'Univers amb la música del gran intèrpret afganès Ustad Daud Khan Sadozai.

Després dels concerts principals, la terrassa del Gong acollirà dos espectacles «per donar continuïtat a l'energia» amb el concert de dissabte del cantautor Ferran Savall, amb un repertori d'improvisacions de jazz i de músiques del món, i diumenge actuació a càr-rec de Carme Nalini, la millor cantant de mantres del país.

La programació del festival es complementarà amb una conferència sobre el poble sirià a càrrec de l'economista i activista Arcadi Oliveres i una segona de Wadud Sabaté, especialista en la dansa sufí dels dervixos. Tota la programació, els horaris dels concerts i les activitats i la compra d'entrades es poden consultar a la pàgina web www.gong.cat.