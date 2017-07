Joan Maria Morros: «Els amics són la família que es tria, però molts els anem canviant al llarg del temps»

El cap d'Informatius des del 2008 de RAC 1, Joan Maria Morros, s'ha estrenat en la literatura amb «Els Coixinets», una obra sobre el valor de l'amistat entre un grup de solters enfilats a la quarantena. L'igualadí va començar la seva carrera periodística a Igualada i des del 2000 treballa a l'emissora barcelonina

Diuen que qui té un amic té un tresor. I Els Coixinets (Columna), la primera novel·la publicada pel cap d'Informatius de RAC 1, Joan Maria Morros (Igualada, 1970), posa en relleu el valor de l'amistat. Ho fa a través d'una colla d'amics solters d'entre quaranta i quaranta-cinc anys que comparteixen les seves penes i alegries diàries a través d'un grup de WhatsApp que s'anomena Els Coixinets. Per què? Perquè diuen que el coixí és el seu millor company de llit. Avui, Joan Maria Morros presentarà el seu debut literari a la llibreria Parcir de Manresa, a les 8 de la tarda, acompanyat per la periodista manresana, també de RAC 1, Mar Poyato.

La literatura és ficció per definició, però quina part de la novel·la beu de la realitat?

El llibre és molt fidedigne respecte al grup d'amics. Hi ha moltes situacions que han passat de veritat. Als personatges els passen vivències de diferents persones que conec, de vegades de manera exagerada. El capítol u és cert en el 90 %, i l'últim, en el 99 %.

Quan els va dir als seus amics que escriuria sobre ells?

Va ser en el sopar del meu aniversari. Els vaig dir que estava escrivint un llibre sobre un grup d'amics i que estava inspirat en el nostre grup.

I com van reaccionar? Amb il·lusió, por, sorpresa?

Molt bé, la veritat, amb molta il·lusió. Si fins i tot em feien aportacions de l'estil «podries escriure sobre això o explicar això altre».

Els amics són la família que es tria?

Sí, perquè sempre tens un lligam amb ells. De vegades és un vincle fort i d'altres no tant, molts amics els anem canviant al llarg del temps.

El WhatsApp supleix la falta de companyia física?

Sí, les persones que formem el grup de la vida real no tenim parella. Arribes a casa al vespre i estàs sol. Això no és un drama, és el que hi ha, i la vida ens ha portat cap aquí. A través del grup, ens expliquem vivències, ens felicitem, diem el que fem i el que deixem de fer... Tens els amics al mòbil i pots mantenir una conversa amb ells mentre t'estàs preparant el sopar, sopes o mires la tele.

Com era la vida abans del WhatsApp?

Professionalment més tranquil·la, ara a la feina tinc deu grups, i catorze més que són personals. A RAC 1 treballem amb el WhatsApp perquè ens permet estar permanentment comunicats. Quan s'està cobrint una roda de premsa es pot anar enviant informació a la redacció.

I no para boig amb tants grups?

M'ho agafo amb calma.

Quan desbloqueja el telèfon i rep 100 missatges d'algun grup, se'ls llegeix tots?

(Riu). Faig una lectura en diagonal. Et perds alguna frase, però captes l'essència i la informació dels missatges.

És dels que escriu amb faltes o dels que cuida la llengua?

Escric bé, amb lletres i paraules senceres, i amb accents! Al col·legi em van ensenyar a utilitzar un català correcte i es van posar forts què aprenguéssim a escriure bé el català. Escriure bé és una mania que tinc.

Ara les trucades s'han perdut.

Abans havies de trucar per si volies quedar i només interaccionaves amb una persona. Parlaves més, era més humà. Ara pots parlar amb tots a la vegada. És més virtual però et facilita el contacte i va molt bé per la feina.

El llibre es llegeix d'una tirada i els lectors s'identifiquen amb els personatges. Aquests dos aspectes són clau en l'obra?

Sí, són dotze personatges i, amb algun d'ells, els lectors s'hi identifiquen al 100 % o quasi. Expliquen experiències o els passen casos que fan que siguin més propers.

Els diàlegs són molt vius; això també deu ajudar, oi?

He intentat reflectir com parla la gent i els diàlegs que sorgeixen quan ens ajuntem tota la colla d'amics. Un comença un tema o diu una frase i el diàleg s'inicia i va evolucionant.

Ser periodista l'ha ajudat a l'hora de redactar el llibre?

Sí, m'ha ajudat sobretot en el sentit d'utilitzar un estil més formal, amb frases curtes i un fil directe, per aconseguir plasmar la realitat.

Sempre havia tingut ganes d'escriure una novel·la?

Sempre m'ha agradat molt escriure, però fins ara no havia tingut l'oportunitat d'escriure un llibre. I m'ho he passat molt bé.

Tant com pensar en una segona novel·la?

Molt. I estic obert a qualsevol temàtica.