Descobreix l'art de Hula: Murals a nivell del mar amb dones com muses

Ja s'ha fet un nom en el món de l'art de carrer i no és per menys. Sean Yoro, conegut a les xarxes socials com Hula, s'ha convertit en tot un visionari en crear uns murals molt especials. L'artista, resident a Nova York però nascut a Hawaii, tria llocs recòndits al mar on pintar una mena de muses emergint de l'aigua.





"Vaig passar la major part de la meva joventut practicant surf, tot i que va ser en la meva adolescència quan vaig descobrir la meva passió pel graffiti i el tatuatge. Treballant sota l'àlies 'Hula' em vaig mudar a Nova York per seguir la meva carrera. Influenciat pel meu amor per l'oceà, vaig agafar l'aigua per a crear murals semi submergits ", comenta l'artista a la seva pàgina web.Amb la seva taula de pàdel surf, va decidir endinsar-se en diversos llocs per fer els murals, que van a cavall ens el grafitti i el retrat hiperrealista. Fent ús de pintura a l' oli vegetal sempre s'inspira en les formes i cares femenines per les seves pintures. "M'esforço per donar vida als espais buits, generalment treballant en naufragis, molls abandonats i parets oblidades. Combino els meus orígens, tant al carrer com a les belles arts, i treballo totalment amb pintura a l'oli a més d'usar tècniques tradicionals per crear figures femenines suaus que interactuen amb la superfície de l'aigua ", diu.Tot un treball artístic que li ha valgut milers de seguidors al seu compte d'Instagram, on comparteix el procés i fi dels murals, això sí, gairebé sempre sense revelar la ubicació dels mateixos.