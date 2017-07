L'Humus Mediterrani surt per primer cop al carrer i portarà el ball a la plaça Europa

L'Humus Mediterrani, que programa D'Arrel i que acull les propostes musicals més properes a l'arrel tradicional, programarà un total de set concerts a la vintena Fira Mediterrània, que se celebrarà del 5 al 8 d'octubre. Si bé les quatre propostes de dissabte 7 d'octubre es mantindran a l'Espai Òmnium, les tres de divendres, pensades com a concert-ball, es traslladaran per primer cop a l'espai públic, a la plaça Europa, "guanyant espai físic per als balladors", ha subratllat avui en la presentació del cicle Ignasi Perramon, membre de l'equip de programació de D'Arrel. També, i per primer cop, D'Arrel aprofitarà la presència a la programació oficial del trio de cant polifònic femení Cocanha per convidar-los a la sessió de ball de divendres.

La presentació del cicle ha tingut la presència, també, del director artístic de la Mediterrània, David Ibáñez, que ha remarcat la "sensibilitat" dels programadors d'una graella que complementa i "enriqueix" la fira amb propostes que uneixes artistes emergents i consolidats, com Duetus, el grup integrat per Coloma Bertran (violí) i Marc del Pino (acordió), que presentaran el seu nou treball. Bertran i del Pino han ofert un petit tast d'algunes de les peces del nou treball, com la masurca "El gat de tres potes".

Així, divendres 6 d'octubre, a la plaça Europa, actuaran Terra de Sons (21 h); Cocanha (22,30 h) i Duetu (24.00 h). I dissabte,7 d'octubre, a l'Espai Òmnium, Ferran Savall i Meritxell Nedderman (18 h); A l'Aire (20 h); Daina (22 h) i Micu (23.30 h) que tancarà amb rumba la programació. Tots els concerts són gratuïts.

L'Humurs, que arriba a la seva cinquena edició, ha portat fins ara a la capital del Bages un total de 40 concerts d'artistes diferents. A més, des del 2012, D'Arrel ofereix una programació estable de música d'arrel i folk a Manresa.