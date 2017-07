Un total de 14 joves excaven aquests dies la zona del serrat de la Cabra d'Or d'Artés

Tenen entre 14 i 17 anys, vénen d'arreu de Catalunya -molts d'ells de l'àrea metropolitana- i, durant quinze dies, han exercit d'arqueòlegs en la primera edició del camp de treball de la Generalitat que s'ha organitzat al serrat de la Cabra d'or d'Artés, una iniciativa que se suma a les més de 800 activitats d'estiu per a joves programades a la Catalunya Central. De fet, ja fa quatre anys que professionals i voluntaris de la comarca excaven la zona artesenca del serrat, on hi ha les restes d'una antiga torre medieval que en el seu moment mesurava entre 15 i 17 metres d'alçada. Enguany s'hi han afegit els 14 joves que, durant aquests dies i fins diumenge, fan vida a l'institut del poble i també duen a terme activitats de lleure i esport. Durant l'estada, han contribuït a la recuperació del patrimoni d'Artés, i han après a excavar i a documentar les troballes.

El director de les excavacions, Oriol Trullàs, és membre de l'empresa artesenca Arqueòlegs.cat que, en col·laboració amb l'Ajuntament i diversos voluntaris, s'ocupa de fer possible els treballs arqueològics. «És molt important fer cantera. Al principi, quan van arribar, molts dels joves deien que la Història no els agradava gens, però els hem despertat interès» explica. Pel que fa als treballs, «hem excavat les dues habitacions de la torre, i hem començat amb la zona alta. Hem descobert nous murs i pedres, i també ens hem adonat que una llosa que semblava un paviment conté probablement una construcció a sota: o bé és un pilar, o bé la coberta d'un pou o una sitja, d'on en sortiran restes orgàniques importants». Trullàs també apunta que, arrel de les estructures perimetrals descobertes al voltant de la torre, «podríem estar parlant d'una torre – castell».



Visita institucional



Per veure els resultats i la feina feta pels joves in situ, la Directora General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Marta Vilalta, ha visitat aquest dimarts el serrat de la Cabra d'Or. Vilalta ha fet una valoració molt positiva de la primera edició del camp de treball, i ha assegurat que la Generalitat aposta per aquest tipus d'activitats, ja que no només són «una experiència d'enriquiment» per als nois i noies que hi participen, sinó que també aporten un «plus de recuperació històrica». «Hi ha un benefici comú, pel poble i pels joves, que aporten el seu granet de sorra, en aquest cas per excavar la torre medieval del serrat de la Cabra d'Or. Durant quinze dies, treballen per transformar l'entorn», ha assegurat la responsable. Aquest estiu, es faran fins a 54 camps de treball com aquest a tot Catalunya, alguns de temàtiques mediambientals, socials i culturals. Entre participants i monitors, les activitats mouran un total de 41.288 joves.