La 26a edició de l'Alternativa aposta per augmentar la presència de dones dalt de l'escenari

El rap de l'argentina Sara Hebe, el punk rock de la banda tarragonina Crim, la fusió dels gallecs Dakidarria, el pop-folk del cantautor Cesk Freixas i la potència sonora del conjunt valencià Smoking Souls. Aquests són els plats forts principals del cartell de la 26a edició de la Festa Major Alternativa de Manresa, que se celebrarà del 18 al 27 d'agost, i que avui s'ha presentat en societat en un dels punts neuràlgics de la cita: la plaça Puigmercadal. Enguany, i davant del predomini masculí en el món de la música festiva, des de l'organització s'han proposat un objectiu clar: «augmentar la presència de dones damunt dels escenaris». És per això que la majoria de conjunts són mixtes, o bé estan formats per integrants femenines.

«Des d'una perspectiva de festa humil, volem aportar la màxima qualitat musical i arribar a la gent de Manresa», ha expressat un dels organitzadors, Marc Garcés, que també ha destacat la «varietat estilística» d'una programació «equilibrada», que durarà nou dies i que combina propostes internacionals amb conjunts d'arreu dels Països Catalans. «Els grups vénen de llocs diversos, i poden agradar a públics diferents. Tenim caps de cartell destacats cada nit», ha assegurat Garcés.

Una altra de les novetats de la programació d'enguany és l'aposta per augmentar els actes durant el dia, amb l'objectiu, segons l'organitzadora Emma Rojas, «d'ampliar la cultura popular més enllà de l'oci nocturn». L'activitat del room scape, així com els concursos com el de paelles, molt consolidats, es mantenen, i també hi haurà actuacions com la dels titellaires Alfonso Lázaro de la Fuente i Raúl Garcia Pérez, integrants de la companyia Títeres desde Abajo, que van ser empresonats pel govern espanyol fa dos anys.

Música i reivindicació

Un cop més, l'Alternativa es proposa omplir Manresa de «música i reivindicació» i, en paraules de Garcés, «portar la política en el sí de la festa». Enguany, sota el títol «Encenem la flama de la revolució», la FMA reivindica el centenari de la Revolució Russa i el llegat de totes les lluites posteriors que han ajudat a aconseguir els actuals drets. «Les lluites i revolucions dels últims 100 anys són imprescindibles, i volem que siguin una eina per construir el futur. Sense música no hi ha revolució i, sense revolució, s'acaba la música», ha afirmat Anna Montcunill, organitzadora.

Finalment, en la presentació també s'han destacat dos eixos: per una banda, l'aposta per la cervesa artesana, en la línia de potenciar els productes locals i de proximitat; per l'altra, el protocol feminista, que repeteix respecte l'any passat i que inclourà un punt de gestió d'agressions, cartells informatius a la plaça i una brigada feminista.

.