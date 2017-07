Cantaires de Singapur sedueixen en l'estrena a Castellbell del Catalunya Centre

La cultura oriental va ser ahir a la nit la protagonista a Castellbell i el Vilar en l'estrena del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre. La 38a edició del certamen va començar amb una actuació d'altíssim nivell a càrrec del grup Raffles Singers. La formació, un dels grups referents del cant coral a Singapur, va fusionar les cultures oriental i occidental en un concert que es va celebrar al Casino Burés. La vetllada també va tenir uns teloners de luxe: els petits cantaires de La Formiga, de la Capella de Música Burés, que van oferir les seves versions de musicals com "El llibre de la Selva" i "Mar i Cel" i de grups com els Catarres i Bruno Mars.

Després va arribar el torn de Raffles Singers, que van obrir l'actuació amb una espectacular posada en escena, amb tots els cantaires entrant a la sala amb els llums apagats i només il·luminats amb unes petites espelmes. El repertori va seduir el nombrós públic reunit al Casino Burés, que va poder gaudir de les seves privilegiades veus amb peces orientals combinades amb música d'arrel occidental.

Miquel Palau, president de la Capella de Música Burés, va presentar el concert recordant els 103 anys d'història de la formació coral bagenca i destacant que "aquest any tenim a Castellbell i el Vilar alguns dels millors cors del món. Difícilment hi pot haver més concentració de talent que enguany".

Dos concerts més

El festival continuarà avui i divendres amb l'actuació de noves corals d'àmbit internacional. Avui actuarà coral sueca Vocal Art Ensemble i el certamen es tancarà divendres a la nit amb la coral sud-africana Camerata Singers University. Aquesta darrera actuació també inclourà la presència de la Capella de Música Burés i de la Coral de Salelles. Tots els concerts tenen lloc al Casino Burés, a 2/4 de 10 del vespre.

Venda d´entrades

Les entrades es poden reservar al telèfon 626 565 769 i es posaran a la venda una hora abans de l'actuació al mateix espai. El preu de cada concert és de 12 euros. Tota la informació del festival es pot consultar al web www.festivalcantcoralcentre.cat