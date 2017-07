Suspès el concert de Friendship Sound de divendres a Solsona

El concert del duet Friendship Sound, previst per a aquest divendres a les 9 del vespre a la Sala Polivalent de Solsona, ha quedat suspès. Així ho va comunicar ahir l'Associació Blues Events, entitat organitzadora, que va al·legar «motius tècnics». «Des de l'associació seguim treballant per millorar i poder oferir una programació de música en directe regular a Solsona», segons el comunicat. La devolució de l'import de les entrades anticipades es farà a l'Oficina de Turisme de la localitat, on ja s'havien adquirit.

Friendship Sound, duet format per Eric Abril i Alexandra Larios, de només 17 anys, va ser el conjunt guanyador de l'última edició del concurs Oh Happy Day!, de TV3. Somnis (2017) és el seu disc de debut.