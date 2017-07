«Fes les maletes, te'n vas a Artés»

«La història no m'agrada gens», deien alguns dels joves fa un parell de setmanes en arribar al poble. Ara, quinze dies més tard, i després d'haver excavat al jaciment medieval del serrat de la Cabra d'Or d'Artés, molts d'ells han canviat d'opinió; el treball sobre el terreny els ha despertat l'interès. Tenen entre 14 i 17 anys, i han vingut des de Barcelona, Matadepera, Cabrils o Vilafranca del Penedès per participar en el primer camp de treball de la Generalitat que es fa a l'entorn del turó artesenc. L'activitat se suma al total de 54 camps que s'organitzen a tot Catalunya, amb 41.288 joves implicats i temàtiques que van des de l'arqueologia fins al medi-ambient. Durant dues setmanes, els nois i noies han fet vida al poble, i han dormit a l'institut.

«Jo no tenia previst venir. Quan vaig tornar de colònies, els meus pares em van dir: fes les maletes, que te'n vas a un camp de treball a Artés. En aquell moment no em va agradar la idea, però ara no en vull marxar», explica el barceloní Jan Meneses, de 15 anys.

Els matins, al jaciment, els joves han après com funciona una excavació, han fet servir els nivells, han vist com es dibuixa arqueològicament i han classificat les troballes. «Hem trobat molts ossos a les habitacions, ja que segurament era la zona on cuinaven. Si la terra està vermella o amb cendres vol dir que hi havien cavat i fet foc. Un cop trobem les restes, les posem en unes bosses que tenen diferents números», comenta Meneses.

A les tardes, canviaven els pics i les pales per les activitats lúdiques i esportives: piscina, vòlei, futbol i excursions. També han visitat el museu i han fet un taller de cuina i un altre de ball de bastons. Només aquest estiu, a la Catalunya Central s'han programat fins a 890 activitats per a joves.



Nous indicis

El director de les excavacions i membre de l'empresa artesenca Arqueòlegs.cat, Òscar Trullàs, explica que la feina dels joves ha servit per arribar al nivell d'ús d'una de les habitacions de la tor-re medieval, és a dir, el terra original. «En el nivell d'ús apareixen gran quantitat d'ossos treballats; això vol dir que eren de consum. L'anàlisi ens en permetrà ajustar més la datació, però les ceràmiques trobades l'any passat ens indiquen que la torre és de final del segle VIII o principi del IX».

Pel que fa a la zona externa, «es confirma que hi ha més estructures», diu Trullàs. «Podrem parlar d'una torre-castell, i no pas d'una única torre. Va néixer com a tal, però es va anar ampliant. L'any passat ja s'intuïa, però hem començat a trobar un mur que ens marca el perímetre, i que deu rodejar tot el turó. Fa 1 metre d'amplada, i es tractaria d'una petita muralla que protegia la torre».

Dins del recinte, hi hauria noves estructures i habitacions encara per descobrir. «Les properes dues setmanes farem la campanya amb els professionals i voluntaris de la comarca. Potser aconseguim acabar l'interior de la tor-re, però ens queda tot el perímetre», diu Trullàs, que assegura que encara hi ha anys de feina.

En la campanya que comença dilluns, també s'excavarà el segon jaciment: la pedra de la premsa de vi medieval trobada un tros més amunt del turó. «És de la mateixa època. Es tractava d'una zona productiva».