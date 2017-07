Alumnes i professorat exhibeixen talent a Avinyó

Amb la façana modernista de la casa Abadal de teló de fons, professors i alumnes van exhibir divendres el seu talent en el concert de cloenda dels Tallers Musicals d'Avinyó després d'una setmana intensa de formació, classes magistrals i jams. L'esdeveniment, que durant tres setmanes ha omplert de música tots els racons del municipi, ha demostrat, un any més, l'encert d'una iniciativa que enguany ha complert 15 anys i que s'ha convertit en un referent pedagògic. Els tallers ofereixen una formació de qualitat i, sobretot, passió per a la música. Una passió que divendres es va encomanar als centenars de persones que es van reunir a l'espai, al costat de l'església, per veure el resultat del curs intensiu de jazz i música moderna que s'havia desenvolupat durant la darrera setmana.

La interpretació del tema Hang Loose Blues per part dels professors del curs intensiu de jazz i música moderna, que va obrir el concert, ja augurava una nit prometedora. Tot seguit, però, va prendre protagonisme la percussió corporal que, des de fa set anys, també forma part del programa dels tallers de la mà de tot un expert en la matèria, el bateria Santi Serratosa, director de la Big Hand. Primer va ser el torn dels alumnes petits, dirigits per Anna Plana, que van mostrar les seves habilitats rítmiques amb el cos amb el tema Artilianna, de la Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra. De seguida Serratosa va prendre la batuta amb el grup d'adults i amb el Wanna be happy? de Kirk Franklin. Fins i tot el públic va acabar dempeus seguint el ritme.

Una peculiar formació amb quatre contrabaixos dalt de l'escenari interpretant Whims of Chambers, del contrabaixista Paul Chambers, va canviar totalment el registre del concert. A partir d'aquí van anar desfilant tots els conjunts dirigits pels diferents professors d'àmbit internacional. Els dos darrers temes de la primera part van anar a càrrec de la Brass Band d'Avinyó dirigida pel trompetista Ivan González, que s'estrenava com a professor dels tallers, amb dos temes de les dècades dels 60 i 70 representatius de la cultura afroamericana: Theme de yoyo, de l'Art Ensemble of Chicago, i No shit, de Lester Bowie.

El moment àlgid de la nit va arribar a la segona meitat del concert amb la Big Band a dalt de l'escenari sota la direcció del pianista i compositor mallorquí Toni Vaquer, considerat «el gurú dels tallers». Amb el resultat de les classes dutes a terme aquest dies i el bagatge musical que ja portaven a l'esquena, els alumnes van fer gala del seu «talent i humanitat», tal com va destacar Vaquer.

Els tallers musicals, fundats per l'avinyonenca establerta a Viena Montserrat Vilar i que actualment dirigeix el també avinyonenc Santi Careta, estan organitzats pels Amics de la Música d'Avinyó i aquest any ha tingut unes 250 inscripcions. La iniciativa, que amb els anys ha anat agafant rellevància, estableix una gran complicitat entre alumnes i professors que cada estiu deixen una forta empremta al municipi.

I com és habitual, el concert de cloenda, que es va allargar més de tres hores, va acabar amb els músics tocant entre el públic per acomiadar un esdeveniment que per uns dies converteix un petit poble en una gran escola musical.