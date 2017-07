El públic, habitualment, veu els quadres del reconegut pintor berguedà Joan Ferrer a les sales d'exposicions un cop estan acabats, però els responsables del Konvent de Cal Rosal han convertit el procés creatiu de Ferrer en l'obra a contemplar. Els admiradors de la trajectòria de l'artista berguedà poden veure com s'enfronta diàriament a una tela blanca de sis metres d'amplada per crear-hi el seu univers pictòric, al qual dóna forma amb els pinzells de l'experiència. «Ja tinc 80 anys i vull explicar la meva vida com a pintor a través d'aquest quadre», destaca.

Dissabte va començar els primers traços de pintura sota la mirada atenta de desenes de persones que van omplir l'estança del Konvent on està creant el quadre i al compàs de la música en directe. Va ser un tret de sortida especial per al pintor octogenari, perquè mai abans no havia afrontat un repte artístic similar i perquè entre el grup que oferia la música en directe hi havia la seva néta, Clara Ferrer, al violoncel. Els porus d'aquest projecte transpiren art per tots cantons, ja que s'han programat concerts que tindran lloc a l'estança on Ferrer crearà el quadre i que es convertiran en la banda sonora de la iniciativa. «La música és molt present en el procés creatiu de Ferrer, ell pinta sota els acords de diferents estils musicals, i per aquest motiu hem volgut portar músics que estiguessin d'acord amb el seu esperit», explica Pep Espelt, director del Konvent.

El pintor agafa el pinzell durant quatre hores, de 12 a 2 del migdia i de 7 a 9 del vespre, i els que el visitin en ple procés creatiu també tenen l'oportunitat de descobrir en estances del Konvent objectes que l'acompanyen i el defineixen, com la pipa amb la qual ha fumat tota la vida. «No vull amagar res, vull que tothom vegi com treballo, com he fet sempre els meus quadres. Els que vinguin podran veure com poso les textures que caracteritzen les meves obres», explica. Ferrer portarà a terme el treball pictòric, que porta per títol Un minut o dos de silenci, durant les properes setmanes al Konvent, però té clar que no l'acabarà en aquest període, ja que assegura tenir més de mig any de feina per endavant amb aquest quadre.

«Aquest projecte és molt important, però no vull que sigui la meva culminació. El quadre portarà un element totalment original i molt difícil de fer que ara no puc revelar, perquè el moment en què l'hi posi en canviarà totalment el sentit», revela. Amb els interrogants que deixa a l'aire per animar els amants de la pintura que el vagin a veure i amb l'energia que el caracteritza, Ferrer despulla la seva imaginació i mostra el seu bagatge forjat per anys i anys entre pinzells.