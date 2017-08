La 16a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona acollirà 72 joves talents de 22 països del món

Venen atrets per un claustre de professors de primer nivell i tenen clar que la música clàssica serà el seu futur professional. 72 joves talents de 22 països del món participaran enguany a la 16a Acadèmia Internacional de Música de Solsona, l'únic festival pedagògic de l'Estat. Del 9 al 21 d'agost, els alumnes tindran l'oportunitat d'aprendre interpretació dins les aules, però també dalt de l'escenari acompanyats dels seus professors, tots ells catedràtics d'alt nivell. L'AIMS Festival ha programat 34 actuacions en 12 dies i en diferents escenari del Solsonès, Bages, Moianès, l'Alt Urgell, Segrià i Baix Llobregat. Per a l'Ajuntament de Solsona, aquest és el festival més important que acull la ciutat i situa la capital del Solsonès al món. "Estem orgullosos d'aquest esdeveniment i que Solsona pugui representar un trampolí per a tots aquests joves", ha explicat la regidora de Cultura, Sara Alarcón.

El secret de l'èxit de l'AIMS, segons el seu director, Peter Thiemann, és el seu claustre, format per deu professors de llarga trajectòria i èxit reconegut. Tots ells vindrien a ser el cartell de l'únic festival pedagògic del país, i el motiu pel qual joves talents d'arreu del món s'atreveixen a venir fins a Solsona per aprendre tècniques d'interpretació durant gairebé dues setmanes.

Els alumnes reben classes magistrals individuals d'assignatures com violí, viola, violoncel, contrabaix, piano, improvisació, orquestra de cambra i música de cambra en diferents formacions.

Més enllà d'això, per Thiemann, els joves també venen atrets pel fet que se'ls ofereix l'oportunitat no només d'aprendre dins d'una aula, sinó també de pujar dalt de l'escenari i posar en pràctica tots aquests coneixements acompanyats dels seus professors. La prova de l'èxit de l'AIMS és que, en els seus 16 anys d'existència, ja hi han passat prop de 1.000 alumnes de 50 nacionalitats.



AIMS Festival



En total, l'AIMS Festival programarà enguany 34 concerts, 20 són de format clàssic, en auditoris, esglésies i sales de concert. Quatre formen part de l'AIMS al carrer, on els artistes presenten la seva música als carrers del casc antic de Solsona, i els deu restants formen part de la vessant més social del projecte.



L'AIMS Social

L'AIMS vol fer arribar la música a tots els col·lectius de la societat, per aquest motiu els preus de les entrades dels concert són accessibles. A més, se celebren concerts populars al carrer i, des de fa deu any, s'ofereixen actuacions per a col·lectius sense possibilitat d'acudir a les sales convencionals i les interpretacions es fan en hospitals, residències de tercera edat i centres per a discapacitats. Del juliol del 2016 a l'agost del 2017, s'hauran ofert un total de 45 concerts d'aquest tipus.

Un altre dels programes de l'AIMS Social és l'AIMS Tutorització i Mentorització. Aquest programa ofereix tutoria i orientació a joves talents, i especialment s'adreça a joves que tenen poques oportunitats econòmiques. El 2016 l'AIMS va poder dedicar el 20% del seu pressupost global a beques per a estudiants de l'AIMS Acadèmia, a ajuts econòmics per a joves talents catalans, a la cessió d'instruments i a la tutoria i orientació.