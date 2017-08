Cancel·lat per la pluja el concert del barceloní The Bird Yellow al pati del Kursaal

El concert que el cantautor barceloní The Bird Yellow havia de fer avui a les 8 del vespre al pati del Kursaal, dins del cicle Itacústics, ha quedat suspès a causa de la pluja i el mal temps. Així ho ha fet saber Jet Serra, de l'entitat Cultura del Bé Comú, que, juntament amb el bar Ítaca, organitza les actuacions en directe cada dimarts d'estiu al vespre. El cicle, que avui celebrava la seva quarta cita, va començar el passat dimarts 11 de juny i, fins el proper 22 d'agost, dia de la cloenda, portarà a Manresa propostes emergents de petit format que fins ara no hi havien tingut espai.

De moment, no hi ha prevista cap data perquè l'actuació de The Bird Yellow, el projecte en solitari del barceloní Gerard Vidal, es pugui fer en un futur. Amb un so proper a l'indie folk anglosaxó, el cantautor interpreta melodies pausades que parlen sobre experiències pròpies i que, ben aviat, es podran trobar incloses en el seu disc de debut, en procés de preparació. El proper dimarts, si el temps ho permet, l'Itacústics rebrà el conjunt Clementina, i el dia 15 serà el torn de Cor Blanc. Tots els concerts són amb taquilla inversa.