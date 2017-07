El «Retaule de Sant Ermengol» celebra sis dècades amb un nou quadre escènic

El Retaule de Sant Ermengol, de la Seu d´Urgell, celebrarà aquest agost els 60 anys de la primera representació. Per commemorar-ho, el Patronat del Retaule ha decidit incorporar un nou quadre escènic a un muntatge que es podrà veure del 5 al 12 d´agost (a les 22.30 h) al claustre de la catedral de Santa Maria d´Urgell.

El Retaule de Sant Ermengol, escrit originalment per Esteve Albert i Corb, estava format per algunes escenes més que no pas les que es representen actualment i, a poc a poc, el Patronat les va incorporar. Fa uns anys va ser el quadre de l´Expedició a Còrdova, i aquest any el públic podrà tornar a veure La batalla d´Albesa. Amb aquesta escena ja seran 11 els quadres plàstics que conformen l´actual Retaule de Sant Ermengol.

La batalla d´Albesa explica un dels episodis de la joventut d´Ermengol i se situa a l´any 1003, quan un jove comte Ermengol torna victoriós d´Albesa després de salvar l´Urgell de l´amenaça del cabdill cordovès Abd al-Malik. Aquesta nova escena serà el segon quadre escènic de l´espectacle, i el seu to serà molt més teatral, amb més diàleg i amb més actors. Coincidint amb aquesta incorporació i amb l´objectiu de dotar de més dinamisme l´espectacle, el Patronat del Retaule ha decidit escurçar l´escena de l´Enterrament. Una modificació que aconsegueix que, tot i afegir el quadre de La batalla d´Albesa, l´espectacle només s´allargui 5 minuts més.

La direcció artística també canvia. Després de 2 edicions sota la batuta de Joan Hernàndez, aquest any la responsabilitat recau en Xavier Piguillem, director de la Companyia Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà, que ell mateix va fundar el 2003, i actual regidor de Cultura de Puigcerdà.

Un dels actes paral·lels que tindran lloc per commemorar el seixantè aniversari és una xerrada relacionada amb la incorporació de la nova escena, que anirà a càrrec del doctor en història de la Universitat de Barcelona i especialista en fons àrabs Josep Suñer Arce, el 10 d´agost. Parlarà sobre el Comte Ermengol I d´Urgell (el de Còrdova), la batalla d´Albesa i la ràtzia a la Catalunya del segle XI.