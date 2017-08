Solsona engega amb rècord d'alumnes la 16a Acadèmia Internacional de Música

L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) tindrà enguany la participació rècord de 72 alumnes de 22 països amb edats que oscil·len entre els 11 i els 35 anys i que «tenen molt clar que la música clàssica és el seu futur», en paraules de Peter Thiemann, president de l'AIMS Fundació, que organitza el certamen.

Ahir se'n presentava una nova edició, la 16a, que se celebrarà del 9 al 21 d'agost i en què els alumnes tindran l'oportunitat d'aprendre a les aules però també als escenaris acompanyats dels seus professors. L'AIMS Festival ha programat 34 actuacions en 12 dies i en 11 municipis del Solsonès, el Bages, el Moianès, l'Alt Urgell, el Segrià i el Baix Llobregat. La primera actuació serà el 9 d'agost al Teatre Comarcal de Solsona, on tocaran els professors de l'Acadèmia, i el darrer, el 21 d'agost, a Montserrat. Es tracta de «l'únic festival pedagògic del país», segons Thiemann, «amb una pedagogia feta a través de la interpretació».

Enguany, la fundació destina 12.000 euros per becar 23 alumnes, dins del programa Tutorització i Mentorització, per ajudar estudiants amb dificultats econòmiques. Si fa dues edicions havien aconseguit 6.000 euros en beques, en aquesta edició han duplicat la partida gràcies als ajuts econòmics del Gremi d'Editorials de Música de Catalunya i de l'organització Amics de l'AIMS dels Estats Units, formada per «filantrops de Califòrnia, concretament de San Francisco, San Diego i Silicon Valley, relacionats amb el món de la tecnologia», explicava ahir Thiemann. Els Amics de l'AIMS dels EUA vindran un dia a Solsona «per veure i viure el festival amb el qual col·laboren», i, de cara a futures edicions, la idea, subratllava el president de l'AIMS, és arribar al teixit empresarial «per aconseguir mecenatge».

La fundació sense ànim de lucre creada fa un any i mig consta de diversos vessants: AIMS Festival i AIMS Acadèmia, a més d'AIMS Social, que ha organitzat 45 actuacions en centres socials des del juliol del 2016 fins a l'agost del 2017, amb la intenció d'apropar-se als col·lectius més desfavorits de la societat, utilitzant la música com a eina terapèutica.

D'una banda, AIMS Acadèmia proposa classes magistrals individuals i en grup de violí, viola, violoncel, contrabaix, piano, improvisació, orquestra de cambra i música de cambra en diverses formacions. I l'AIMS Festival, sorgit a partir de l'acadèmia, s'encarrega de la part interpretativa.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Solsona i presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, destacava ahir «el trampolí que suposa l'estada musical a Solsona per a aquests joves», i afegia que és «un orgull poder acollir l'AIMS any rere any». Thiemann va recordar que quatre alumnes de l'any passat «van aconseguir entrar a estudis musicals superiors a Ginebra, Londres i Friburg, per mitjà de proves on hi havia com a examinadors professors de l'Acadèmia». El claustre, format per una dotzena de professionals reconeguts, és un dels seus principals atractius. Durant setze anys hi han passat prop de 1.000 alumnes de 50 nacionalitats diferents.