La vuitena edició del Festival de Cinema de Cerdanya ja suma més d'un miler d'assistents

Més d'un miler de persones entre projeccions, activitats i tallers. Aquesta és la xifra rècord de participants que fins ara suma el Festival de Cinema de Cerdanya, una cita que enguany arriba a la vuitena edició i que avui encara la recta final. «Els dies de la programació que han passat, hem tingut unes 750 persones a les projeccions i uns 250 assistents als tallers i activitats per a joves», assegura el director del festival, Jordi Forcada.

«Les sessions infantils han funcionat molt bé; gairebé hem fet ple tècnic. També han agradat molt les projeccions amb tast de formatges i les versions originals de la secció internacional», hi afegeix el responsable del certamen.

Entre els films que han tingut més èxit hi ha el documental Ebre: del bressol a la batalla, i la comèdia que va obrir el festival, Mil coses que faria per tu, dirigida per Dídac Cervera i protagonitzada per l'actor Peter Vives i l'humorista Peyu. La Chana, el documental que explica la història de la ballarina flamenca Antonia Santiago Amador, també va congregar ahir un bon nombre d'espectadors.



Avui, entrega de premis

La sessió del públic, en què els assistents votaran en directe el millor curtmetratge entre els cinc films a concurs, és un dels plats forts de la recta final del festival. Després del visionament (19 h), a les 9 del vespre se celebrarà la gala de lliurament de premis, en què també es repartiran una vintena de guardons tècnics i del jurat.

Els curts seleccionats, que seran presentats pels seus directors, són Elegía, d'Alba Tejero; Madres de Luna, d'Alicia Albares; Hasta mañana, de Daniel Torres; Los pestiños de mamá, de Marta Díaz i Anatema, de Geni Lozano, un film protagonitzat per Francesc Orella, conegut pel seu paper a la sèrie Merlí de TV3. Precisament, l'actor serà avui al festival. Durant tot el dia, també es farà la jornada professional, amb 25 acreditats. La cita es tancarà demà amb tallers i el trivial-vermut de cinema.