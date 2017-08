Música en directe per combatre la calor a la primera jornada del Live Music Navarcles

Amb una hora i mitja de retard sobre l'horari previst a causa de problemes tècnics, un grup d'alumnes de l'escola de música de Navarcles va donar el tret de sortida a les actuacions programades dins la segona edició del Live Music Navarcles, que ahir va viure la seva primera jornada a l'esplanada de la Font Nova. El festival continua avui amb més música i art plàstic.

Les ombres dels arbres i el servei de bar feien més suportable la calor i la xafogor que es respirava a la zona. «Posa l'aire», se sentia entre el públic, que a mesura que s'enllestien les proves de so es va anar apropant a l'escenari, sempre esquivant el sol. A dos quarts d'una del migdia començava la primera actuació. La de Teo Boy Curcio, que s'havia de fer cap a les tres de la tarda, es va suspendre a causa de la forta calor.

Els voltants de l'esplanada de la Font Nova els ocupaven un seguit de paradetes i un espai dedicat als menuts. Es tractava d'un Mini Live Music amb un escenari i una bateria que a la tarda va fer les delícies dels més petits, així com un taller de manualitats en el qual nens i nenes van poder fer imants per a la nevera i pintar en unes pissarres.

També a la tarda, i abans de començar el programa previst, hi va haver una actuació sorpresa protagonitzada pels bagencs 7 for seven, una formació que l'integren components de diversos grups musicals i que es van marcar una breu jam-session per començar a animar l'ambient. A l'hora de tancar aquesta edició era previst que s'anessin succeint les diferents actuacions programades que es van allargar fins a la matinada.